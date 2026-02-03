Canarias registra el tercer registro más bajo de desempleo desde enero de 2008
La Consejería de Empleo destaca el crecimiento de la contratación indefinida en un 10 % y la bajada del paro en 10.117 personas en el último año, a pesar del ligero aumento mensual.
La Consejería regional de Empleo se ha congratulado este martes de que Canarias haya cerrado el primer mes de 2026 con el tercer menor registro de paro desde enero de 2008 y de que el de larga duración haya descendido hasta niveles de febrero de 2009.
Además, ha celebrado en un comunicado que la contratación indefinida haya crecido un 10 % con respecto al mes de diciembre.
En los últimos doce meses el desempleo ha disminuido en 10.117 personas (-6,46%), y aunque respecto al mes anterior se ha registrado un ligero aumento de 113 desempleados, la tendencia general sigue siendo positiva, subraya.
"Apoyar a colectivos con mayores dificultades"
La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, ha recalcado que la prioridad "es apoyar a los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, de ahí que los planes de empleo estén diseñados para mejorar la empleabilidad de los mayores de 25 años y los parados de larga duración".
Además, ha recordado que el departamento mantiene medidas específicas para personas en riesgo de exclusión o con discapacidad.
El director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, considera que los datos dados a conocer este martes reflejan una evolución positiva del mercado laboral en Canarias, con descensos generalizados del paro y un aumento de los contratos indefinidos, al registrarse 2.216 más.
