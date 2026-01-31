Comienza la dinamización comercial en La Gomera

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, a través de su delegación en La Gomera, y el Cabildo insular ponen en marcha la primera campaña comercial del año 2026 con motivo de la celebración del Día de San Valentín, una iniciativa conjunta orientada a dinamizar el comercio local y a premiar la fidelidad de los consumidores de la isla. La acción se enmarca en el calendario anual de campañas de dinamización comercial y supone el inicio de una nueva etapa de colaboración entre ambas instituciones en favor del tejido empresarial gomero.

La iniciativa, que se desarrollará desde el 2 hasta el 14 de febrero, tiene como principal objetivo incentivar las compras en los establecimientos del comercio insular durante este periodo, coincidiendo con una de las fechas más señaladas para el consumo relacionado con los detalles, los regalos y las experiencias compartidas.

A través de esta propuesta, se busca reforzar el papel del negocio de proximidad como elemento clave de la economía local y como espacio de encuentro social en los distintos municipios.

Como eje central de la campaña se llevará a cabo el sorteo de 20 bonos por valor de 50 euros cada uno, dirigidos a aquellas personas que realicen compras superiores a 25 euros en los comercios de la isla.

De esta manera, se busca premiar la involucración de la ciudadanía y fomentar un consumo responsable que repercuta directamente en la actividad económica del pequeño negocio, contribuyendo a su estabilidad y continuidad.

Dinamizar para incentivar

Para participar en el sorteo, los consumidores deberán inscribirse a través del código QR que encontrarán en los carteles informativos ubicados en los establecimientos comerciales de la isla durante las fechas de la campaña.

Además de las acciones promocionales, la iniciativa contará con una dinámica de animación destinada a generar un ambiente cercano y festivo en las zonas comerciales.

En este sentido, se incorporará la presencia de un personaje caracterizado como un corazón, que recorrerá distintos puntos estratégicos y zonas comerciales de los municipios de La Gomera repartiendo un detalle entre la ciudadanía. Esta acción busca reforzar la imagen de la campaña, atraer la atención del público y humanizar la experiencia de compra, así como vincularla a la celebración de San Valentín con el comercio local.

Asimismo, con el objetivo de aumentar la visibilidad de la iniciativa y crear una imagen común en toda la isla, se instalarán elementos decorativos alusivos a la campaña en puntos estratégicos de cada municipio.

Esta ambientación permitirá identificar las zonas comerciales, reforzar el impacto visual de la acción y dinamizar los espacios urbanos durante el periodo de desarrollo de la campaña.

Impulso conjunto por el comercio local

La campaña de San Valentín se enmarca dentro de la estrategia conjunta de la Cámara y el Cabildo insular para apoyar al tejido empresarial, fomentar el consumo responsable y reivindicar la importancia del comercio local como motor económico y social.

Ambas instituciones coinciden en que este tipo de acciones no solo contribuyen a incrementar la actividad comercial a corto plazo, sino que también fortalecen el vínculo entre los comercios y la ciudadanía al promover un modelo de consumo cercano, sostenible y comprometido con el desarrollo insular.

La iniciativa contará con difusión a través de distintos canales de comunicación y con la participación de establecimientos comerciales de toda la isla.