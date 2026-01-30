Yolanda Díaz lo confirma: el sueldo de más de 150.000 trabajadores tinerfeños subirá en 2026

Las nóminas de más de 150.000 trabajadores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife subirán este año tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, por el que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se revalorizará. La medida es fruto de una larga negociación de la que la patronal se ha desmarcado, y tendrá un impacto directo en los salarios de miles de empleados del archipiélago.

El pacto entre UGT, CCOO y el departamento dirigido por Yolanda Díaz supone que miles de trabajadores del archipiélago comienzan el 2026 con una mejora directa en su sueldo. La revalorización beneficiará a los empleados con sueldos más bajos en sectores clave de Tenerife, como la hostelería, el comercio y los servicios.

Un acuerdo sin la patronal y con críticas empresariales

Como ya ocurrió negociaciones anteriores, la negociación del Salario Mínimo Interprofesional se ha cerrado sin el apoyo de las organizaciones empresariales.

La medida no cuenta con el respaldo de la patronal porque la califican de "trampa". Los representantes de los trabajadores consideran que "se salta el Estatuto de los Trabajadores", lo que podría provocar un "aumento exponencial de los costes laborales" y "asfixiará a un gran número de empresas".

Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo rechazan estas afirmaciones. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que no ha sido posible incorporar a la patronal a la mesa "como hubiera sido la voluntad del Ministerio" y ha defendido que la prioridad es garantizar que la subida llegue íntegra al bolsillo de los trabajadores.

Así queda el nuevo SMI en 2026: subida y sin IRPF

El Salario Mínimo se revaloriza un 3,1% respecto a 2025, situando el SMI en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 518 euros más al año. Además, el Gobierno ha ajustado la subida para que el salario mínimo no tenga que tributar en el IRPF, una de las principales preocupaciones de los trabajadores tras las tensiones del año pasado entre los ministerios de Trabajo y Hacienda.

El encaje fiscal de la subida es más importante de lo que parece, ya que el nuevo Salario Mínimo Interprofesional se sitúa justo en el límite que evita que los perceptores tengan que tributar por el IRPF, una cuestión que el año pasado generó un fuerte choque entre Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Lucía Feijoo Viera

El Ejecutivo prevé aprobar la revalorización en las próximas semanas en el Consejo de Ministros y remitirla posteriormente al Congreso de los Diputados para su validación definitiva.

Aunque el acuerdo ya está cerrado con los sindicatos, la subida del SMI aún debe superar dos pasos clave: su aprobación en el Consejo de Ministros y, posteriormente, el visto bueno del Congreso de los Diputados. Si no hay sorpresas, el Gobierno confía en que el trámite se complete en las próximas semanas.

Más de un 60% de subida del SMI desde 2019

Con la actualización acordada, el SMI pasa de 1.184 euros a 1.221 euros mensuales. Además, la subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que los empleados que cobren el SMI recibirán los atrasos correspondientes en sus próximas nóminas una vez que la medida sea aprobada oficialmente.

Evolución del SMI / El Día

El incremento aprobado para 2026 se suma a una tendencia sostenida al alza del salario mínimo en los últimos años. Desde que el PSOE gobierna junto a Sumar (antes Unidas Podemos), el SMI ha aumentado un 61%, pasando de cifras muy por debajo del umbral de pobreza a un salario que busca garantizar unas condiciones mínimas de vida.

Este incremento beneficia directamente a más de 2,5 millones de trabajadores en España. El Ejecutivo mantiene como objetivo que el Salario Mínimo Interprofesional alcance el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.

Actualmente, el salario medio en España se sitúa en torno a los 33.700 euros anuales, por lo que la subida del SMI busca evitar que los trabajadores con menores ingresos pierdan poder adquisitivo y se acerquen a los umbrales de pobreza laboral.

Desde Trabajo insisten en que la revalorización del SMI no solo mejora las nóminas, sino que también tiene un efecto tractor sobre otros salarios y contribuye a reducir la desigualdad.