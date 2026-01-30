Lo que más se encarece es lo que más necesitan los ciudadanos

Malas noticias. Los precios continúan en ascenso, no ya como en años pasados, pero por encima aún del 2%, tradicional frontera para el nerviosismo de las autoridades europeas. Peores noticias aún. Lo que más sube es aquello que exigen mayor dedicación de fondos en la estructura de costes de los hogares. Y peor todavía. Si aún sobran unos euros para darse un capricho, los restaurantes y hoteles son los servicios cuyos precios más se encarecieron durante el año pasado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer las ponderaciones del IPC (Índice de Precios de Consumo), un indicador que permite conocer a qué productos y servicios tienen que dedicar los ciudadanos mayor o menor cantidad de sus rentas. Y como comer no es una elección, de cada mil euros de los que dispone un hogar, 185,36 se dejan en los supermercados y mercados. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron en Canarias un 2,6% a lo largo del pasado año.

Poco inflacionario

Al menos este no estuvo entre los tres grupos más inflacionarios, según la clasificación que hace el IPC. De hecho, el incremento que sufrió la cesta de la compra se sitúa por debajo del avance general de los precios, que en las Islas quedó fijado en el 2,8% al cierre del último mes de 2025; una décima por debajo de la media que registró el conjunto del Estado.

La pandemia de coronavirus y las consiguientes restricciones que hubieron de fijarse para detener el avance de los contagios, sobre todo el confinamiento ciudadano, determinó un retorno del modelo de vida que aboga por disfrutar el presente. Canarias es un laboratorio que confirma la tendencia. Basta solo con observar los volúmenes de visitantes que desde que se superó el trance sanitario llegan al Archipiélago.

Consumo rebelde

Mercados como el alemán, cuyo rédito ha estado históricamente ligado a la salud de su economía, se han rebelado y solo ahora pisa el freno –aranceles de Trump mediante– a pesar de haber atravesado dos años de recesión –2023 y 2024– y soportado, como el resto de la UE, el fuerte zarandeo de la inflación desde el verano de 2021.

La ponderación del IPC es otra prueba de ese comportamiento del consumo. «Restaurantes y hoteles» son el segundo grupo al que más dinero dedican –147,51 euros de cada mil– los ciudadanos. Y es también el grupo más inflacionista, con un incremento de los precios del 6,1% en Canarias durante el pasado año. Que nadie se engañe, no hay una mano negra que observa qué es lo que más se consume para subir su precio en mayor medida. Es precisamente la presión de la demanda la que provoca el aumento de las tarifas. Además, no deja de ser una buena noticia para la economía canaria que su principal componente, la industria alojativa, genere ingresos, empleo y, por supuesto, beneficios que puedan reinvertirse a posteriori.

Bendito REF

El siguiente grupo al que más dinero tienen que destinar las familias es el del transporte. Dato que en una comunidad autónoma como la canaria es de esperar teniendo en cuenta que la conexión interna (interinsular ) y con el exterior depende en gran medida del avión, más caro que el vehículo propio que permite moverse entre las regiones de la Península.

Son 143,93 euros los que se restan de cada mil para atender ese gasto. Sin embargo, en este caso sí hay buenas noticias. No ya solo el descuento que en virtud del Régimen Económico y Fiscal (REF) disfrutan los residentes en las Islas, sino también la gratuidad de las guaguas para los usuarios habituales. No es que estas dos cuestiones –avión y guagua– no se abonen en su totalidad, sino que el pago se completa vía presupuestos estatales, por lo que el impacto sobre los hogares queda muy matizado. En todo caso, el incremento de precios no fue de los más intensos en 2025, del 1,8%.

La vivienda agobia

El cuarto y último grupo que supera los cien euros de cada mil en el presupuesto de las familias es el que integran «vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles»; otros de los gastos que son irrenunciables. Cubrir el presupuesto de este flanco de la estructura de costes familiar supone desembolsar 121,58 euros de cada mil. Y en este caso no hay paliativos, los precios se elevaron un 3,9% en este grupo del IPC, el segundo más inflacionario tras «restaurantes y hoteles».

Los descuentos para residentes y la gratuidad de las guaguas evitan que la movilidad se coma el presupuesto familiar

El otro epígrafe en el que con mayor intensidad se manifestó la inflación durante el pasado curso fue el de la sanidad, con un 3%. Como en el caso de los transportes, el gasto sanitario de los ciudadanos queda aminorado por el servicio público que cubre las necesidades de su salud y las intensas subvenciones que rigen para buena parte del catálogo de medicamentos. Es el presupuesto de la comunidad autónoma el surtidor de la financiación necesaria, de ahí que en la estructura de costes de los hogares tengan que reservarse solo 57,18 euros de cada mil.

Como en el caso de los hoteles y restaurantes, el capítulo de «ocio y cultura» es otro de los grandes refugios del capital familiar. Es el quinto al que más dinero se dedica –85,62 euros por cada mil– y la buena noticia es que fue el que menos se encareció (0,7%). n