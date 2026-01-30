La pionera del compostaje que cambió la gestión de residuos en Canarias

En el sur de Tenerife, en el municipio de Arona, se levanta desde hace tres décadas una instalación que ha cambiado de forma silenciosa pero decisiva la manera de entender los residuos en Canarias. La Planta de Reciclaje y Compostaje SUNA 2000 no es solo una infraestructura industrial, dado que es el resultado de una visión adelantada a su tiempo, de una perseverancia poco común y de un compromiso profundo con la tierra y el medioambiente que hoy merece ser reconocido y homenajeado.

SUNA 2000 nació hace aproximadamente 30 años con un propósito tan claro como ambicioso: reducir los residuos, tratarlos y valorizarlos para devolverlos de nuevo a los suelos agrícolas, cerrando así un ciclo natural que durante décadas había sido ignorado. En un contexto en el que los residuos vegetales terminaban de forma habitual en barrancos o eran enterrados en vertederos, sin ningún tipo de aprovechamiento, la idea de transformar esos restos en un recurso útil era prácticamente revolucionaria en Canarias.

Detrás de esa visión estuvo Aurelio Rodríguez Acosta, fundador de la planta y auténtico pionero de la valorización de residuos orgánicos en las Islas. A finales de los años noventa, cuando la gestión sostenible de residuos apenas formaba parte del debate público, Rodríguez Acosta entendió que aquel modelo no era viable ni ambiental ni socialmente. Preocupado por el impacto sobre el territorio y convencido de que los residuos podían tener una segunda vida, decidió buscar soluciones más allá de nuestras fronteras. Viajó a Estados Unidos y Alemania para conocer de primera mano las tecnologías más avanzadas en reciclaje y compostaje, y con fondos propios, mucho esfuerzo personal y una enorme dosis de determinación, adquirió la maquinaria necesaria para poner en marcha el proyecto SUNA 2000 en 1998.

Desde entonces, la planta ha desarrollado toda su trayectoria en las mismas instalaciones de Arona, consolidando un recorrido marcado por la mejora continua, el aprendizaje constante y la adaptación a las nuevas exigencias ambientales. Su actividad, de indudable interés público general, ha contribuido de forma decisiva a la gestión responsable de residuos en Tenerife, evitando que miles de toneladas de restos vegetales acaben en vertederos y transformándolos en compost de calidad destinado a la agricultura.

La filosofía de SUNA 2000 se ha mantenido inalterable desde sus inicios: transformar los desechos en recursos y devolver a la tierra lo que de ella hemos tomado. Una idea sencilla en su formulación, pero compleja y exigente en su ejecución, que ha guiado cada decisión de la entidad durante más de veinticinco años. Su misión, expresada con claridad por la propia empresa, ha sido siempre luchar y reducir los residuos en las Islas Canarias a través de su valorización de manera estable y prolongada en el tiempo, con un compromiso firme con la sostenibilidad y la conservación de nuestras tierras.

Relevo generacional

Tras más de dos décadas de intenso trabajo, llegó el momento del relevo generacional. Aurelio Rodríguez Acosta cedió el testigo a Román Rodríguez Febles, junto a Raquel Afonso Pasqua, representantes de una segunda generación que ha sabido recoger el legado recibido y, al mismo tiempo, impulsar una profunda modernización de la planta. Lejos de limitarse a continuar el camino trazado, el nuevo equipo directivo ha acometido un cambio integral en el funcionamiento de SUNA 2000, incorporando metodologías avanzadas de control y gestión que han elevado notablemente los estándares de eficiencia y calidad.

Este cambio de rumbo ha supuesto la implantación de nuevos sistemas de control en la entrada de residuos, ahora clasificados por sectores y códigos LER, así como un seguimiento exhaustivo de parámetros clave como la humedad y la temperatura de los materiales en proceso de valorización. Estas mejoras técnicas permiten optimizar el proceso de compostaje, garantizar un producto final de mayor calidad y reforzar la trazabilidad de todo el sistema.

A ello se suma una apuesta decidida por la innovación tecnológica, materializada en la incorporación de nueva maquinaria de última generación. Entre ella destaca la adquisición de una CBI 5400BT, una de las trituradoras más grandes y eficientes del mercado internacional, que ha supuesto un salto cualitativo en la capacidad operativa de la planta. Gracias a esta inversión, SUNA 2000 puede valorizar una mayor cantidad de residuos en menos tiempo, reducir desplazamientos, disminuir la huella de carbono asociada a su actividad y reforzar su contribución a la economía circular.

Hoy, SUNA 2000 es un ejemplo de cómo la iniciativa privada, cuando está guiada por una visión a largo plazo y un compromiso real con el territorio, puede convertirse en un aliado imprescindible para la sostenibilidad de Canarias.