Multado por Hacienda por recibir un Bizum de su madre: la Agencia Tributaria castiga con más de 600 euros estas operaciones que miles de tinerfeños hacen a diario

Hacienda ha endurecido este año el control sobre los pagos realizados a través de Bizum y podrá imponer sanciones a quienes superen los límites establecidos o hagan un uso fraudulento de estas transferencias instantáneas. El departamento dirigido por María Jesús Montero no solo ha reforzado la vigilancia sobre este sistema de pago, sino que también multará a los contribuyentes que utilicen Bizum para ocultar ingresos o eludir sus obligaciones fiscales.

Este sistema de transferencias creado por los bancos españoles cuenta ya con más de 30 millones de usuarios, y se consolida como la plataforma de pago móvil líder en nuestro país. Los jóvenes ya no son los únicos que usa Bizum, ya que la mayoría de la población tiene asociado este método en sus cuentas bancarias.

PI STUDIO

Sin embargo, aunque pueda parecer inofensivo, puede que el Bizum que tu madre te hace por tu cumpleaños, o el que recibes de tu amigo para pagar la cena te cuesten más caros de lo que esperas. La Agencia Tributaria puede que sea la que de verdad te diga "hazme un Bizum", aunque con una multa.

Hacienda establece estos límites a los Bizum

El sistema Bizum permite realizar transferencias que van desde los 50 céntimos hasta los 500 euros por operación, aunque los límites se amplían hasta un máximo de 2.000 euros recibidos al día y 60 operaciones mensuales por usuario con un importe máximo de 5.000 euros enviado/recibido.

Se calcula que en total se hacen más de 3 millones de operaciones al día en España, lo que ha llevado a la Agencia Tributaria va a endurecer la vigilancia sobre este sistema de pago, llegando incluso a poner multas.

El Fisco establece dos tipos de límites para los usuarios:

Los que imponen los propios bancos o la plataforma Bizum por motivos de seguridad.

Los que activan directamente la atención de la Agencia Tributaria.

Cada uno se sanciona de una manera diferente, partiendo las multas desde los 600 euros.

La Agencia Tributaria controla todos los Bizums que haces

El verdadero control de Hacienda está en los límites fiscales. A partir del 1 de enero de 2026, y tras la entrada en vigor del Real Decreto 253/2025, la Agencia Tributaria ha eliminado el antiguo umbral de los 3.000 euros para que los bancos informen de cobros electrónicos en el caso de autónomos y empresas. Esto significa que la Administración puede conocer estos movimientos con mucha más facilidad.

Para los particulares, Hacienda suele poner la lupa cuando se superan los 10.000 euros anuales en Bizum o cuando detecta una recurrencia de ingresos que pueda parecer una actividad económica encubierta.

Cuando la Agencia Tributaria detecta que Bizum se está utilizando para ocultar ingresos, las sanciones se aplican conforme a la Ley General Tributaria. En los casos más leves, no declarar ingresos puede suponer una multa del 50% de la cantidad dejada de pagar.

Si la infracción se considera grave o muy grave, las sanciones pueden ascender a entre el 100% y el 150% del importe defraudado. Además, existen multas fijas por errores de gestión, como no identificar correctamente al pagador o el concepto del ingreso, que pueden partir de 150 euros.

Uno de los supuestos más comunes es mover más de 10.000 euros al año sin incluirlos en la declaración de la renta. En estos casos, la sanción mínima puede situarse en 600 euros, incluso aunque se trate de transferencias entre personas conocidas.

Cuidado con lo que pones en el concepto del Bizum

Los expertos en ciberseguridad recuerdan que uno de los aspectos más importantes que tiene Hacienda para fijarse en una transferencia es su concepto. Estos 'conceptos graciosos' levantan las sospechas tanto de la policía como de la Agencia Tributaria.

. Utilizar descripciones como "armas", "drogas" o bromas similares puede activar los sistemas de prevención de blanqueo de capitales de los bancos. Esto puede derivar en el bloqueo temporal de la cuenta o en una revisión manual de los movimientos, con la consiguiente comunicación a Hacienda.

No todos los movimientos realizados por Bizum tienen que tributar. Hacienda distingue claramente entre ingresos y simples repartos de gastos. Por eso, los contribuyentes deben prestar atención a cuántos Bizum hacen al mes si no quieren pagar más de lo que reciben.