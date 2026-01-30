España invierte menos que Alemania, Francia o Italia en mantenimiento y renovación de las vías de alta velocidad

La inversión en la infraestructura ferroviaria es una de las cuestiones más discutidas de los últimos días, principalmente a causa del trágico accidente de Adamuz, que deja ya 45 víctimas mortales, sobre todo en lo que hace referencia a la inversión en mantenimiento y renovación. Este jueves, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en el Senado para rendir cuentas de su gestión al frente de la crisis, y ha traído consigo una serie de gráficas ilustrando las cantidades de dinero destinadas al sistema ferroviario español.

Una de las estadísticas elaboradas por Transportes muestra el gasto de veinte países europeos en la infraestructura ferroviaria en 2023, dividiendo la inversión en dos categorías: mantenimiento y renovación. Según Puente, España invierten "110.000 euros por kilómetro" en mantenimiento de la alta velocidad, "más o menos lo que Alemania", mientras que Francia y Bélgica invierten "un poco más", pero Italia "menos".

Pese a que no se ofrecen las cifras exactas, pues se trata de una clásica gráfica de barras, la tabla muestra que la inversión española en la infraestructura ferroviaria está por encima de la media de dichos países, especialmente en renovación. Sin embargo, queda por detrás de sus países de referencia en Europa, principalmente Francia, Italia y Alemania, en alta velocidad

Una brecha considerable

Aproximadamente, España dedicó en 2023 (últimos datos homogéneos disponibles) al mantenimiento y la renovación unos 110.000 euros por kilómetros. La media europea es ligeramente inferior: de unos 90.000 euros por kilómetro.

Sin embargo, España ha de compararse con los países que albergan una estructura ferroviaria similar a la suya. Nuestro país es el segundo con más kilómetros de vía de alta velocidad. Según los datos de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), España cuenta con 3.973 kilómetros, solo por detrás de China, que supera los 50.000. El país europeo que sigue a España es Francia, con 3.516 kilómetros; seguido de Alemania, con 3.347, e Italia, con 1.312 kilómetros.

Por tanto, la comparación con Alemania, Francia e Italia, economías comparables a la española, resulta la más adecuada. Alemania invirtió, en cifras aproximadas, 53.000 euros por kilómetro de vía en mantenimiento, y 134.000 en renovación, sumando un total de 187.000 euros por kilómetro, la mayor cifra de la estadística. Italia, por su parte, invirtió 49.000 euros en mantenimiento y 89.000 en renovación, con un total de 138.000 euros. Francia destinó fondos prácticamente por igual en ambas categorías: 61.000 euros en mantenimiento y 60.000 en renovación, con un total de 121.000 euros.

Inversión en mercancías y proyectos en marcha

El economista Javier Santacruz, no obstante, matiza que Italia, Francia y Alemania han dedicado una parte intensiva de su inversión en ferrocarriles a los trenes de mercancías, que hacen uso tanto de las vías convencionales como las de alta velocidad. "En el caso de las mercancías, el uso exige una inversión en mantenimiento superior". En España, como indica el economista, la alta velocidad prácticamente no transporta mercancías.

Lo cierto es que los tres países cuentan con proyectos en marcha para la expansión de sus redes ferroviarias. El presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, César Franco, explica que en Francia se utiliza la expresión "regeneración del activo" para hablar sobre el mantenimiento y renovación de la vía. "Tiene un suelo anual de 2.800 millones de euros, aproximadamente, en planes marco de 10 años". El ingeniero apunta además que el país planea hacer un esfuerzo importante de cara a 2040 para aumentar la inversión en la parte ferroviaria.

En Alemania, el gobierno de Merz considera como prioridad rehabilitar la red ferroviaria, mencionándose inversiones récord en infraestructura de transportes hasta 2029. Según Franco, el país teutón blinda la conservación de la red a través de un plan de 86.000 millones de inversiones entre 2020 y 2029. Todas las inversiones en nuevas infraestructuras y mejoras quedan fuera de esta partida, y a estas obras se destina una cantidad cercana a los 42.000 millones de euros en un plan decenal.

En Italia, la expansión y rehabilitación de la red es uno de los pilares del PNRR, el equivalente en el país al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Según Franco, la parte dedicada a movilidad sostenible ascendería hasta unos 25.000 millones de euros. También cuentan con contratos marco plurianuales, en este caso de 2022 a 2026, con una cantidad cercana a los 23.000 millones dedicado a inversiones.