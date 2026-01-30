CEOE avisa de que Canarias desaprovecha un crecimiento económico que pierde fuelle

Canarias ha vivido cuatro años de bonanza económica, impulsada por el calor de la actividad turística poscovid. Cuatro años de crecimiento que, de nuevo, el Archipiélago ha desaprovechado para poner en orden aquellos desequilibrios estructurales que siguen lastrando la economía de las Islas. Porque el Producto Interior Bruto (PIB) canario seguirá creciendo en 2026, pero la patronal advierte que esta escalada tiene los pies de barro si la región no acomete aquellas reformas necesarias para afianzar su posición. Y ahora se ve abocada a enfrentarse a un nuevo periodo de desaceleración casi con los mismos hándicap que en anteriores ocasiones.

Así lo advirtió este viernes 30 de enero la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE-Tenerife) en la presentación de su informe de coyuntura del cuarto trimestre del año. El análisis confirma que la economía del Archipiélago tendrá una evolución positiva en 2026, pero manteniendo desequilibrios estructurales que «comprometen su sostenibilidad a medio plazo». Por tanto, el Producto Interior Bruto (PIB), que creció en la comunidad autónoma un 3,6% en 2025, volverá a incrementarse este año, pero solo en un 2%. Un crecimiento que se apoya, como se ha señalado, en factores coyunturales y no en un refuerzo real de la productividad. Es decir, la economía canaria se ha fortalecido por la buena dinámica turística y las ganas de consumir que tenían los canarios después de la constricción por la pandemia. Pero, ahora, cuando estos factores se diluyan será difícil mantener la misma dinámica.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, advirtió de que esta moderación tendrá indudables efectos en el empleo y los márgenes de empresariales. «Si con un 3,2% hemos creado poco empleo nuevo, y ahora vamos a tasas del 2%, vamos a tener menos capacidad para absorber empleo y menos margen para subir salarios», afirmó. Canarias ha finalizado el año con un nuevo récord de ocupados alcanzando 1.043.640 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA). La tasa de paro acabó el año en el 12,6%. El crecimiento al 2% previsto para el próximo año seguirá teniendo una acción positiva en el mercado laboral, pero más limitada. El informe estima que se pueden crear 21.000 puestos de trabajo. Pero, al mismo, tiempo la tasa de paro podría crecer. ¿Cómo? Por el incremento de la población activa, lo que podría hacer que la tasa de paro aumentara por encima del 13%.

Y en este aumento de la población desempleada podría incidir el proceso de regularización de personas migrantes en situación irregular que el Gobierno central va a llevar a cabo y que puede afectar a más de 30.000 personas en Canarias. ¿Por qué? Porque hasta ahora estos ciudadanos –que ya residían en el Archipiélago pero que permanecían ocultos para las estadísticas– podrán registrarse como demandantes de empleo.

«Estas personas que ahora mismo no están censadas como población activa pasarán a ser parte de la fuerza laboral, pero empezarán estando como paradas», señaló el director de consultoría de Corporación 5, José Miguel González, quien precisó que este efecto podría reflejarse tanto en Canarias como en el conjunto de España. Y aunque Canarias continúa siendo una comunidad en la que sigue habiendo vacantes, un incremento de la población activa en un contexto de crecimiento económico más moderado, podría hacer que nos encontremos «con menos capacidad para absorber tanto empleo como hasta ahora».

Pero, ¿cuáles son los indicadores que apuntan a esa ralentización del crecimiento de la economía? El consumo de la energía eléctrica, que sigue incrementándose aunque con mejoras más tímidas; las matriculaciones de vehículos, que mantienen su crecimiento empujadas sobre todo por la acción del rent a car, pero también de forma más moderada; el comercio minorista, en el que también se aprecia una estabilización al haber alcanzado su capacidad máxima de crecimiento; o la llegada de visitantes extranjeros, que a diferencia del gasto, que sigue aumentando de forma importante, ya está registrando una atenuación del flujo de visitantes.

Mención a parte merece el sector de la construcción, que el informe considera un indicador adelantado. Si bien continúa en positivo, no se aprecia un despegue claro, lo que no permite resolver la crisis de vivienda que experimenta el Archipiélago. El informe precisa que mientras en 2008 se finalizaban 10.000 viviendas al año en Canarias, en la actualidad apenas se llega al millar. Un factor que, entre otros, contribuye a que el alza de precios continúe. Algo que está afectando cada vez más a la demanda interna, que ha sido «el principal soporte de la actividad económica». Porque si hasta ahora el gasto de las familias –aunque con diferencias significativas en función del nivel de renta– ha sido determinante para el desarrollo económico de las diferentes ramas de actividad, a medida que los hogares deben destinar más dinero a pagar el alquiler o la hipoteca, la capacidad que tienen para gastar en otros aspectos se reduce.

El presidente de la patronal tinerfeña enumeró algunos de los elementos estructurales que Canarias ha desaprovechado la oportunidad de corregir en este tiempo de bonanza económica: la baja productividad, el absentismo laboral, el exceso de burocracia y la falta de inversión.

Respecto a la decisión del Gobierno central de volver a incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –que alcanzó este año los 1.221 euros–, Pedro Alfonso recriminó la falta de diálogo con los empresarios e incidió en que el principal problema laboral no son los salarios, sino que hay que buscarlo en la temporalidad y los contratos a tiempo parcial. Además de una productividad que en el Archipiélago cada vez se aleja más de la media europea. En ese sentido ha instado a hacer una «reflexión» pues el sostenimiento del estado del bienestar pasa por «crear empresas» y «hacerlas más fuertes». «Los empresarios no somos capaces de todo», ironizó y volvió a reiterar su demanda para rebajar el IGICdel 7% al 5%.