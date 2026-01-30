De carnaval a carnaval: Armas Trasmediterránea conecta las dos capitales canarias

El transporte marítimo forma parte de la vida cotidiana, del desarrollo económico y también de las celebraciones en las islas. En este contexto, el Grupo Armas Trasmediterránea vuelve a situar al mar como aliado del carnaval, conectando el de Santa Cruz de Tenerife y el de Las Palmas de Gran Canaria a través de su ruta ‘ Capital a capital ’.

Esta línea une de forma directa los centros neurálgicos de las dos capitales canarias, permitiendo desplazarse de puerto a puerto en menos de dos horas y facilitando un acceso cómodo a dos de las fiestas más emblemáticas del archipiélago. Un trayecto que, durante estas fechas, se convierte también en parte de la experiencia carnavalera.

Con tarifas desde 13,30 euros, esta conexión se consolida como una opción accesible tanto para residentes como para visitantes que buscan trasladarse entre islas sin renunciar a la comodidad. Durante estas semanas, el perfil de pasajeros es tan diverso como el propio carnaval, desde grupos de amigos que enlazan celebraciones hasta comparsas que se desplazan para actuar, familias que comparten agenda festiva o visitantes que descubren la fiesta desde dos islas distintas.

Asimismo, los jóvenes que decidan embarcarse entre capitales para disfrutar de los carnavales podrán hacerlo con la aplicación del 10% de descuento, siempre que sean titulares del Carné Joven Europeo.

El director comercial corporativo de Armas Trasmediterránea, Óscar Martínez, explica que, teniendo en cuenta el importante desplazamiento de personas que se produce para disfrutar de los carnavales de ambas capitales, la naviera ha previsto reforzar su operativa en esta ruta. “En las próximas semanas, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria concentrarán gran parte de la actividad social y cultural de las islas, por lo que no se trata solo de unir dos puertos, sino de facilitar encuentros y experiencias tanto para residentes como para visitantes”, señala.

El refuerzo de esta conexión cobra un significado relevante en estas fechas clave del calendario. Durante el carnaval, ambas ciudades se transforman en grandes escenarios al aire libre, atrayendo a cientos de miles de personas que se desplazan de una isla a otra para disfrutar de desfiles, galas, concursos y actos en la calle. “Poder hacerlo de manera directa, sin escalas ni traslados intermedios, supone una ventaja clara para quienes quieren exprimir la fiesta al máximo”, indica Martínez.

En este sentido, uno de los principales valores de la ruta ‘Capital a capital’ es su ubicación estratégica. Los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se encuentran a escasa distancia a pie de los principales puntos donde se desarrolla el carnaval, lo que permite desembarcar y sumergirse de inmediato en el ambiente festivo. Sin esperas, ni desplazamientos adicionales y con la comodidad de viajar desde el centro de una capital al de la otra. Además también se cuenta con un servicio de guaguas para facilitar los traslados a la propia terminal.

En este contexto, el barco se convierte también en un espacio de convivencia. Disfraces, instrumentos, maquillaje y ganas de fiesta forman parte del equipaje habitual durante estos trayectos. “Muchos pasajeros sienten que el carnaval empieza ya a bordo”, apunta Martínez, quien destaca el ambiente que se genera en estas fechas y la flexibilidad que ofrece el transporte marítimo para viajar con todo lo necesario para la celebración.

Más allá de las fechas festivas asociadas al carnaval, la ruta ‘Capital a capital’ se ha convertido en una opción indispensable para quienes viajan entre islas por motivos laborales, académicos o familiares. “Profesionales que se desplazan en el día, estudiantes, pequeños empresarios o personas que simplemente prefieren el mar como forma de viajar encuentran en esta conexión una alternativa fiable y asequible”, explica.

Durante el último año, la ruta se ha consolidado como una de las conexiones marítimas más demandadas entre islas capitalinas. Un aspecto que refleja no solo la utilidad de la línea, sino también la confianza de los usuarios en este servicio.

Armas Trasmediterránea mantiene así su compromiso histórico con la conectividad del archipiélago, el fortalecimiento de la economía local y la contribución a un modelo de movilidad más sostenible.