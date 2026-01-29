Trabajo acuerda sólo con CCOO y UGT subir el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes
EP
El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo inteprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión de la mesa.
"No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", ha subrayado Pérez Rey.
El 'número dos' de Trabajo ha afirmado además que el Ministerio de Trabajo ha asumido también el compromiso y "va a llevar adelante" una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos, tal y como reclamaban los sindicatos.
"No es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación", ha insistido Pérez Rey.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Santa Cruz convertirá el abandonado inmueble del barranco de Santos en 'la casa de la industria creativa
- Santa Cruz de Tenerife pone límites a los grandes conciertos: sólo se podrán celebrar diez al año en el Puerto y en el Heliodoro
- Pletóricos Trapaseros en una tercera fase que confirma el bajo nivel del concurso de murgas adultas del Carnaval de Tenerife
- Puerto de la Cruz saca a concurso la obra del aparcamiento de la plaza de La Constitución
- Mari Jose tiene nuevo equipo después de desvincularse del Tenerife Femenino
- El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- Así será la nueva piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife: la obra empezará con el derribo de las gradas