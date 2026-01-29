Mayor congreso en la ciudad
El MWC 2026 prevé elevar su impacto económico en Barcelona hasta los 585 millones de euros
Los organizadores de la feria prometen un "nivel de debate, despliegue, interacción y visión a futuro en torno a la inteligencia artificial nunca visto"
Vienen de celebrar una edición en Doha (Catar) que califican de "éxito rotundo", pero que no ha hecho más que confirmar –admiten– que Barcelona es la verdadera plaza global para el Mobile World Congress (MWC). "Es donde todo pasa", resume John Hoffman, consejero delegado de GSMA, entidad organizadora de este congreso tecnológico, el mayor que se celebra en la ciudad. El directivo ha profundizado este jueves en las novedades relacionadas con la edición de 2026 (se celebra del lunes 2 al jueves 5 de marzo) que anunció el pasado noviembre, actualizando y añadiendo nuevos datos.
Por ejemplo, que estiman que el MWC 2026 suponga un impacto económico para Barcelona de 585 millones de euros. Esto es un 5% más que la anterior, pese a ofrecer un despliegue bastante similar. Hoffman ha reconocido que no esperan un gran incremento en el número de visitantes (fueron 109.000 en la pasada edición) hasta que no puedan incrementar el tamaño y la oferta del evento ocupando el nuevo pabellón que Fira de Barcelona construye en sus inmediaciones en l'Hospitalet de Llobregat. El llamado 'Hall Zero' tenía que estar listo en 2027, pero el calendario ha retrasado la meta hasta la edición de 2028.
Mientras eso ocurra, el juego va de exprimir al máximo el espacio disponible, así como la oferta dentro de él. En este sentido, el ejecutivo ha prometido que "este año, se verá un nivel de debate, despliegue, interacción y visión a futuro en torno a la inteligencia artificial (IA) nunca visto". Se refiere, según el ejemplo elegido, a que se va a hacer palpable como hasta un vaso puede contar con IA. "Este es el concepto de lo que es el MWC: es realidad y futuro", ha simplificado.
La IA en el centro
La IA será, así pues, tema centralísimo de debate. Ya lo ha sido otros años, pero el consejero delegado de GSMA insiste en que la diferencia, en 2026, será que ocupará desde el plano teórico, hasta la exhibición de dispositivos. También ha nombrado el 5G, otro clásico dentro de esta feria, aunque, si bien en otras ediciones se apuntaba también hasta al 6G, Hoffman opina que este último espectro será menos importante este año.
Las grandes novedades son una zona donde concentrarán la oferta relacionada con el aeropuerto del futuro y otra donde estará todo lo que tiene que ver con el espacio. La primera girará en torno a como la conectividad puede mejorar la experiencia de viajar en avión (participan Aena o Airbus, por ejemplo). La segunda exhibirá satélites, soluciones cuánticas o 'demos' de productos relacionados con todo ello.
Los mayores expositores, de los 2.900 que esperan en total, volverán a ser Huawei ("Está construyendo prácticamente una ciudad", han bromeado desde GSMA) y Ericsson, y NTT tendrá otro estand gigante tras años con la oferta distribuida en varios pabellones del recinto ferial. "Lo importante es la evolución del 'móvilcentrismo' al sector de las telecomunicaciones en general", ha resaltado Hoffman, tras sacar pecho de los 20.000 altos directivos que esperan en la feria y de saber, tras dos décadas de congreso en Barcelona, que "las conversaciones que ocurren allí influyen definitivamente en las políticas de comunicaciones de todo el mundo".
