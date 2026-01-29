La inversión en la red ferroviaria está en niveles de hace 15 años

El trágico accidente de Adamuz, que ha dejado 45 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, ha reavivado el debate sobre la inversión ferroviaria en España. El Ministerio de Transportes ha divulgado este jueves las cifras de gasto público correspondientes a los últimos 15 años. Según se desprende de los datos, la inversión en ambas modalidades de la red —convencional y de alta velocidad— disminuyó sensiblemente entre 2012 y 2013, tras el crash inmobiliario y financiero que comenzó en 2008, para posteriormente estancarse durante ocho años. En 2010, las cifras oficiales muestran un gasto de 5.117 millones de euros en la infraestructura ferroviaria, que se mantuvo relativamente estable, en los 4.826 millones, al pasar a 2011.

Pese a que los niveles de inversión se fueron recuperando progresivamente a lo largo del comienzo de esta década, el gasto actual no supera al que se destinó a la red hace 15 años, 5.117 millones de euros, pese a los importantes avances en tecnología y el encarecimiento de las materias primas que tuvo lugar durante estos tiempos. A esto es necesario sumarle que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación experimentada entre 2010 y 2025 es del 38,7%.

Un estancamiento patente

En 2012, el primer año de gobierno de Mariano Rajoy, los datos muestran un descenso del 18,21% en la inversión, con 3.947 millones gastados en dicho año. Sin embargo, es en 2013 cuando comienza el verdadero desplome, disminuyendo la cantidad un 48,51% hasta los 2.032 millones de euros. Desde entonces, hasta ocho años después, comprendiendo la mayor parte de la legislatura del Partido Popular y el comienzo del mandato de Sánchez, el gasto en los sistemas ferroviarios no volvió a superar los 2.000 millones de euros, produciéndose un evidente estancamiento muy por debajo de los valores destinados en la década anterior.

El año con menor inversión por parte del Estado fue 2016, con 1.375 millones dedicados a la infraestructura. Comparando la cifra con los datos de 2010, se produce un desplome del 73,12% en el gasto. En 2021, el último año del estancamiento, 1.798 millones de euros fueron dedicados a las vías, y en 2022 la cantidad ascendió hasta los 2.411 millones de euros. Desde entonces, hasta noviembre de 2025, se ha producido un aumento del 94,77% en la inversión, con 4.696 millones de euros invertidos hasta el undécimo mes del año pasado.

El estancamiento corresponde con los recortes

Los datos del presupuesto del Ministerio de Transportes corresponden con el estancamiento en la inversión. Según las cifras oficiales, en 2010, el Ministerio dedicó 4.598 millones de euros a la partida de inversiones. Cinco años después, en 2015, dicha cantidad había disminuido hasta los 2.250 millones, más de un 50% de caída. La cifra siguió cayendo, hasta registrar su nivel mínimo en 2019, con 1.794 millones de euros, para posteriormente ir recuperándose progresivamente y alcanzar los 3.522 millones en 2022.

El presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, César Franco, considera que el desplome se debe a la confluencia de dos factores: "la austeridad post-crisis y la prioridad en los proyectos". "La inversión hasta 2012 se debe principalmente a obra nueva en proyectos de alta velocidad. Tras la crisis, cae la inversión pública en infraestructuras, y el ferrocarril sufre", explica.

En aquel momento, dadas las estrecheces económicas que España atravesaba, Franco detalla que la infraestructura se mantuvo en funcionamiento, pero "las renovaciones integrales de gran volumen quedaron aplazadas". A consecuencia de este parón, se fue generando "una deuda técnica en la infraestructura". "No basta con poner al día la inversión, sino que hay que actualizar todos aquellos elementos que se deberían haber ido renovando con antelación".

En cuanto al acelerón en las inversiones visto a partir de 2022, el especialista recuerda que gran parte de dichos fondos provienen de los Next Generation.