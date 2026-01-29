Aviso del SEPE a los trabajadores de Tenerife: el paro camiará en 2026 si encuentras trabajo y sigues cobrando el subsidio

Los trabajadores que hayan encontrado empleo este año cuentan con una novedad que les permite tener dos ingresos a la vez. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), una ayuda que hace posible compatibilizar el salario con una prestación económica, facilitando la incorporación al mercado laboral y apoyando la búsqueda activa de empleo.

El SEPE ha introducido en 2026 un cambio clave que afecta a miles de trabajadores en Canarias que acaban de incorporarse a un empleo. Hasta ahora, las personas desempleadas que empezaban a trabajar veían cómo su subsidio se suspendía automáticamente.

PI STUDIO

Sin embargo, desde este año, al encontrar un empleo se activa un complemento económico que permite compatibilizar la prestación por desempleo con el salario, gracias al Complemento de Apoyo al Empleo (CAE).

Un abogado explica cómo beneficiarte del CAE

Juan Ignacio Diez, abogado laboralista y experto en derecho del trabajo, ha informado a todos los trabajadores canarios sobre el CAE: este nuevo sistema puede ser beneficioso en algunos casos, pero también puede suponer la pérdida acelerada de días de paro si no se conoce bien cómo funciona.

Esto afecta a trabajadores que están sujetos a contratos temporales y de corta duración, porque tendrá un impacto directo en su subsidio del paro. La medida forma parte de la reforma de las políticas activas de empleo y busca incentivar la reincorporación al mercado laboral sin penalizar de inmediato al trabajador.

Estos son los cambios para los que cobran el paro y encuentran trabajo

Hasta ahora, encontrar trabajo implicaba la suspensión automática de la prestación por desempleo. A partir de 2026, esto dejará de ser así, porque "desde este momento la contribución por paro ya no se va a parar automáticamente, sino que va a continuar", dice el abogado.

El SEPE ingresará de oficio el Complemento de Apoyo al Empleo, una cantidad mensual que se cobrará mientras el trabajador esté empleado y tenga una prestación por desempleo reconocida. Este pago será automático, sin necesidad de solicitarlo.

Pese a que todo pueda parecer bueno, el CAE tiene una cara paralela, según alerta Diez: "Cada día que cobras el complemento, es un día menos de paro que queda". El complemento consume días de prestación, aunque se esté trabajando.

Así puedes cobrar el Complemento de Apoyo al Empleo y quién puede cobrarlo

No todos los trabajadores tienen derecho a esta ayuda. Para cobrar este complemento será necesario cumplir varios requisitos:

Tener el paro aprobado a partir del 1 de abril de 2025.

Contar con una prestación reconocida de al menos 14 meses de duración.

Haber cobrado ya un mínimo de nueve meses de paro .

. Empezar a trabajar por cuenta ajena, ya sea con jornada completa o parcial.

La cuantía del Complemento de Apoyo al Empleo no es fija, ya que depende de dos factores: el momento en el que el trabajador empieza a trabajar y el tipo de jornada.

El importe varía entre 480 euros al mes, en los casos en los que se empieza a trabajar pronto y con jornada completa, y 90 euros mensuales cuando el empleo se inicia en la fase final del paro y con pocas horas de trabajo.

El complemento puede cobrarse desde un mes hasta un máximo de seis meses, siempre consumiendo días de prestación. Cuanto antes se active, mayor será el impacto en el paro pendiente de cobrar.

Juan Ignacio Diez insiste en que este nuevo sistema no es positivo para todos los casos.: "Puede convenir si el trabajo es corto y necesitan liquidez inmediata", concluye este experto, que también recomienda no aceptar el CAE si el empleo va a ser de larga duración o si el trabajador prefiere guardar el paro para más adelante.