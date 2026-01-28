¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy miércoles?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 28 de enero, con Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,100€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Adeje, isla de Tenerife, en Autopista TF-1, cruce La Caleta. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 0,985€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio OCÉANO TACO en San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde el precio del Gasóleo A es de 0,985€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N del municipio de Arafo es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,979€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

Tenerife tiene hoy, miércoles 28 de enero, la Gasolina 95 más barata en Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 0,979€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 0,985€.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,100€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,355€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,369€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,149€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,165€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,255€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El Hierro tiene hoy, miércoles 28 de enero, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,321€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,375€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,475€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,475€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,352€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

Para llenar el tanque hoy miércoles 28 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3 a la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA para llenar el tanque por 1,375€ el litro. Otra opción sería ir hasta Hermigua, a Carretera TF-711 km 22, donde la estación de DISA HERMIGUA ofrece la Gasolina 95 a 1,375€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,380€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,385€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,445€ el litro en Paseo Fred Olsen, 3. En Hermigua, Carretera TF-711 km 22, la estación de servicio DISA HERMIGUA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,445€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,110€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 0,995€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este miércoles 28 de enero está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,985€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 0,995€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 28 de enero, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,096€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,110€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,182€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 0,985€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,093€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [28/01/2026 8:16:20]