Iberia Express refuerza su conectividad con Canarias y programa hasta 360 vuelos con Madrid de cara al verano

La conectividad aérea entre Canarias y la Península volverá a reforzarse en la próxima temporada de verano. Iberia Express, aerolínea integrada en el Grupo Iberia, ha confirmado que mantendrá y consolidará su conocido “puente aéreo” entre el archipiélago y Madrid, con vuelos directos a las islas capitalinas y no capitalinas, una estrategia que sitúa a Canarias como su mercado prioritario.

El anuncio se produjo tras un encuentro celebrado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) entre representantes de la compañía y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, donde la aerolínea expuso sus previsiones operativas de cara a 2026 y el papel clave que seguirá desempeñando el archipiélago dentro de su red.

Hasta 360 vuelos semanales entre Canarias y Madrid

La programación de verano, que arranca el 29 de marzo, contempla hasta 360 vuelos semanales entre Canarias y Madrid. Las conexiones directas incluirán Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y Tenerife, tanto desde el aeropuerto de Tenerife Norte como desde Tenerife Sur.

Este volumen de frecuencias permite mantener una oferta estable durante todo el año, un factor clave tanto para los residentes canarios, que representan más del 40 % de los pasajeros de Iberia Express en estas rutas, como para el turismo nacional e internacional que visita las islas.

Desde la compañía destacan que esta estabilidad contribuye también a la desestacionalización turística, uno de los objetivos estratégicos del sector en Canarias, tal y como recoge el propio Gobierno autonómico en sus planes de desarrollo turístico.

Conexiones internacionales y papel estratégico de Madrid

Además de los vuelos punto a punto, la aerolínea mantiene un papel relevante como alimentadora de la red internacional del Grupo Iberia. Madrid actúa como nodo principal de conexión hacia más de 100 destinos internacionales, especialmente en Europa y América Latina.

Durante 2025, uno de cada cinco pasajeros de Iberia Express realizó un vuelo en conexión, y un 12 % enlazó directamente con rutas internacionales. Esta conectividad resulta especialmente relevante para Canarias, al facilitar enlaces eficientes con mercados emisores clave sin necesidad de escalas adicionales.

La puntualidad, un factor clave en los aeropuertos canarios

Uno de los aspectos más destacados de la operación de Iberia Express en Canarias es la puntualidad. En 2025, la aerolínea operó cerca de 17.000 vuelos con el archipiélago, alcanzando una puntualidad media en salidas del 92,99 %.

Por islas, La Palma encabezó el ranking con un 95,76 %, seguida de Lanzarote (93,88 %) y Fuerteventura (93,61 %). También superaron el 92 % los aeropuertos de Tenerife Norte, Gran Canaria y Tenerife Sur.

Estos datos contribuyeron a que la aerolínea fuera reconocida nuevamente como la más puntual de Europa, según la consultora especializada Cirium, un indicador relevante en territorios insulares donde la fiabilidad del transporte aéreo resulta esencial.

Alta regularidad y baja tasa de cancelaciones

Junto a la puntualidad, Iberia Express registró en 2025 una regularidad del 99,76 %, una de las cifras más elevadas del sector aéreo europeo. Este indicador refleja un bajo número de vuelos cancelados, que en la mayoría de los casos obedecen a factores externos y suelen recuperarse en el mismo día.

En el caso de Canarias, esta fiabilidad cobra especial importancia para residentes, empresas y visitantes, que dependen del avión como principal medio de conexión con el resto del territorio nacional y el exterior.

Un modelo híbrido con foco en Canarias

Iberia Express opera actualmente una flota de 24 aviones y desarrolla un modelo híbrido, que combina tarifas competitivas con servicios como la clase Business y la posibilidad de vuelos en conexión. Su actividad se centra en rutas de corto y medio radio, con especial peso en los enlaces entre Madrid, Canarias y Baleares.

La consolidación del puente aéreo con Madrid refuerza así la conectividad del archipiélago, un elemento clave para la cohesión territorial y el desarrollo económico de Canarias, especialmente en un contexto de creciente demanda turística y movilidad de residentes.