Aviso a los pensionistas de Tenerife: esto es lo que pasará con sus pensiones después de la negativa del Congreso a la subida

El Congreso de los Diputados rechazó ayer el decreto ómnibus, una norma que incluía, entre muchas otras medidas, la subida de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital en 2026. Esta decisión abre un nuevo escenario de incertidumbre para los jubilados y pensionistas de Tenerife, que por el momento no verían incrementados sus ingresos este año. Ahora, el Gobierno deberá reformular sus propuestas y buscar una nueva vía parlamentaria para sacar adelante la revalorización de las pensiones.

Las pensiones no suben, por ahora

Las pensiones iban a subir por quinto año consecutivo conforme a la fórmula fijada en la ley impulsada por el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Este sistema vincula la revalorización anual al IPC interanual, calculado entre diciembre de hace dos años y noviembre del año anterior.

Con estos datos, las pensiones contributivas deberían incrementarse un 2,7%. Además, como medida complementaria, el Gobierno había aprobado una subida extraordinaria del 11,4% para las pensiones no contributivas, de jubilación e invalidez y para el Ingreso Mínimo Vital, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus beneficiarios. Además, las pensiones mínimas también serían un 7% más altas que en 2025.

Estas subias de los subsidios del estado se harían con carácter retroactivo y se traducirían así en términos reales:

Pensión Media de Jubilación: Subida mensual 40 € ; Subida anual 570 €

Pensión Mínima de Jubilación (Con cónyuge a cargo): Subida mensual 129 € ; Subida anual 1.806 €

Pensión Mínima de Jubilación (Unipersonal): Subida mensual 62 € ; Subida anual 865 €

Pensión No Contributiva (Jubilación): Subida mensual 64 € ; Subida anual 897 €

Pensión No Contributiva (Invalidez): Subida mensual 64 € ; Subida anual 897 €

Ingreso Mínimo Vital (IMV - Un beneficiario): Subida mensual 75 € ; Subida anual 897 €

Pensión de Viudedad (Media): Subida mensual 24 € ; Subida anual 336 € (Nota: La mínima de viudedad con cargas sube mucho más: 129 € al mes)

Pensión de Orfandad (Media): Subida mensual 14 € ; Subida anual 196 €

Pensión de Invalidez (Media Contributiva): Subida mensual 31 €; Subida anual 434 €

Estos cálculos están basados en la pensión contributiva media y en los datos ofrecidos por la Seguridad Social para cada subsidio.

¿Qué pasa ahora con las pensiones en 2026?

La pelota vuelve a estar en el tejado del Gobierno, que deberá decidir ahora cómo y cuándo se aplicará la subida de las pensiones en 2026. La vía más rápida sería hacerlo mediante un Real Decreto-ley, una fórmula que el Ejecutivo ya ha utilizado en otras ocasiones. En ese caso, el Consejo de Ministros podría aprobar la medida y hacerla efectiva en la siguiente nómina de los pensionistas, previsiblemente la de febrero.

La otra opción pasa por retomar la vía parlamentaria. El Ejecutivo tendría que renegociar el decreto ómnibus que no salió adelante o desglosar sus medidas para someterlas a votación por separado. Entre ellas, la revalorización de las pensiones, que podría aprobarse de forma independiente con el apoyo de otros grupos políticos.

Cuando la subida sea finalmente aprobada, los jubilados recibirán no solo el nuevo importe mensual, sino también los atrasos correspondientes, ya que la revalorización tendría carácter retroactivo. La incógnita ahora es el camino que elegirá el Gobierno y si los pensionistas notarán ya el aumento en la nómina de febrero.