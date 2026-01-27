Un sindicato aclara el problema que le sucede a miles de canarios a diario: qué ocurre si llegas tarde al trabajo por un retraso del tranvía o la guagua

Subirse cada mañana a una guagua o al tranvía para ir al trabajo se ha convertido casi en una lotería, porque no sabes si llegarás a tiempo o si el vehículo sufrirá una avería. Ante esta situación, el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) responde a una de las dudas más frecuentes entre miles de trabajadores canarios.

El Día

Cada vez es más normal llegar tarde al trabajo por incidencias en el transporte público, ya sea por retrasos prolongados o por servicios cancelados que dejan a los usuarios en tierra. Esta situación genera preocupación, ya que en algunas empresas puede interpretarse como una conducta sancionable, e incluso derivar en un despido. Por ello, USO aclara qué dice la normativa laboral y qué ocurre en estos casos, para que los trabajadores sepan cómo actuar y estén tranquilos ante este tipo de incidencias.

¿Puede la empresa despedirte por llegar tarde por culpa del transporte?

La respuesta es clara: sí te pueden despedir, pero no de cualquier manera. Un retraso puntual, causado por una incidencia en el transporte público, no justifica por sí solo un despido disciplinario. Para que la empresa pueda alegar un despido por impuntualidad deben cumplirse condiciones muy concretas, recogidas en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y en el convenio colectivo aplicable.

Según explica USO, solo podría llegar a considerarse procedente si concurren estos supuestos:

Retrasos reiterados y graves , no hechos aislados.

, no hechos aislados. Que afecten de forma clara al funcionamiento de la empresa .

. Que exista un incumplimiento contractual grave y continuado .

. Que el convenio colectivo establezca expresamente cuándo la impuntualidad puede dar lugar a sanciones mayores.

Si no se cumplen estos requisitos, el despido puede ser impugnado y acabar declarado improcedente, obligando a la empresa a indemnizar o readmitir al trabajador.

Antes de llegar al despido por llegar tarde al trabajo, la empresa dispone de otras medidas disciplinarias, siempre que sean proporcionales:

Amonestaciones escritas.

Suspensiones de empleo y sueldo.

Descuento en nómina del tiempo no trabajado (nunca multas económicas).

El trabajador tiene derecho a explicar lo ocurrido y a defenderse antes de que se aplique cualquier sanción.

El documento que pocos trabajadores conocen para salvarse: el justificante del transporte público

El sindicato explica que existe un elemento que sirve para acreditar que el retraso fue causado por el transporte público. Para ello, es fundamental que pidas un justificante oficial de incidencia a la empresa de transporte.

Este documento debe incluir:

Fecha y hora del retraso.

Duración de la incidencia.

Motivo (avería, accidente, parada técnica…).

Sello o firma de la empresa de transporte.

Muchas empresas de transportes suelen emitir estos justificantes en estaciones, oficinas de atención al cliente o incluso en formato digital.

¿Hay que recuperar el tiempo perdido por llegar tarde?

El sindicato aclara que no existe obligación legal de recuperar el tiempo, aunque la empresa puede descontarlo del salario. Lo que no puede hacer es descontar y obligar a recuperar horas a la vez.

La recuperación del tiempo depende de:

Si el retraso está justificado .

. Lo que establezca el convenio colectivo .

. El acuerdo entre empresa y trabajador.

En casos de fuerza mayor, el Estatuto de los Trabajadores contempla permisos retribuidos y no obliga a recuperar el tiempo.

USO advierte de que muchos trabajadores son sancionados o despedidos por desconocimiento de sus derechos, firmando documentos sin asesoramiento o sin aportar justificantes. Por eso recuerdan:

Un retraso puntual no es causa de despido .

. Solo la impuntualidad grave y reiterada puede justificarlo.

puede justificarlo. Siempre hay que pedir y guardar el justificante del transporte.

del transporte. No firmar sanciones sin asesorarse.

Ante un despido, acudir cuanto antes al sindicato o a un abogado laboralista.

El aumento de incidencias en el transporte público está trasladando el problema a los puestos de trabajo, pero la ley protege al trabajador cuando el retraso no depende de él. Por eso, debes conocer tus derechos laborales para que tu jefe no te engañe.