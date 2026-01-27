30.000 empleos públicos dejan en Canarias un récord de ocupados al final de 2025

Una lluvia de empleo público en el último trimestre del año dejó un récord de canarios trabajando (1.043.600) al terminar 2025 y enderezó el errático rumbo que tomó el mercado laboral canario el pasado verano. Se esfumaron entonces 14.100 empleos, según la Encuesta de población activa (EPA) y llovía sobre mojado, porque era el segundo trimestre consecutivo de retroceso, algo que no ocurría desde 2016. Sin embargo, la EPA publicada ayer por el INE, correspondiente al último cuarto del año, sitúa al Archipiélago como la comunidad autónoma en la que más avanzó la creación de puestos de trabajo desde octubre a diciembre.

Un avance trimestral de la ocupación del 3,5% –35.700– que no sigue ni de lejos ninguna otra región. Ni la mitad fue capaz de crear Navarra (1,7%), que fue la que se situó a continuación de las Islas. Aparecieron 31.400 nuevos empleos en el epígrafe «Administración pública y defensa, Seguridad Social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales». Bien es cierto que tanto en la vertiente educativa como sanitaria hay también espacio para la actividad privada, aunque no son tradicionalmente los últimos meses de cada año en los que más empleo se genera en ellos.

Súbito crecimiento

Para entender la dimensión del súbito crecimiento intertrimestral del número de ocupados en el ámbito público canario basta observar que en términos relativos fue del 14,35%. Un avance que le valió la definición de «líder en la creación de puestos de trabajo», en palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé.

En toda España, la generación de empleo publico se quedó en el 3,43%, casi once puntos por debajo de las Islas. Y eso que también en el conjunto del país fue el que más utilidad tuvo de cara a presentar buenos números –172.100 nuevos empleos–. En todo el país se ganaron 76.200 ocupados en el cuarto y último trimestre del año, un avance de solo el 0,34%.

Sector privado

La diferencia la marcó el comportamiento del sector privado. En el conjunto de España se destruyó empleo en ese ámbito, al que contrario que en Canarias, donde sumó hasta elevar a 40.200 la creación de puestos de trabajo en el sector servicios; 25.400 fue el saldo para todo el año en el principal vector de la actividad económica de las Islas.

La tasa de paro juvenil cae casi catorce puntos en un trimestre y retorna a valores de hace más de 20 años

Además, añadió otros 2.300 empleos en la industria –11.200 anuales–. Estos dos avances paliaron sendas caídas de la ocupación en la maltrecha agricultura –5.300 en el trimestre y 7.400 en el año– y construcción –1.400 y 9.100–. Dato revelador este último en un contexto en el que el incremento de la oferta de vivienda se invoca como factor decisivo a la hora de resolver las dificultades que los ciudadanos encuentran para poder acceder a una vivienda. Para terminar de explicar el momento dulce vivido por el mercado laboral canario en el último trimestre de 2025, hay que fijar la vista en los 7.700 nuevos autónomos (5,63%) que se dieron de alta en la comunidad autónoma, circunstancia que no pasó desapercibida para la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

Más activos

El fuerte tirón del empleo no bastó, sin embargo, para evitar que el número de parados creciera en las Islas a lo largo del ejercicio. Se redujo en 21.300 entre octubre y diciembre y aun así se elevó en 12.500 en el conjunto del año, lo que deja la cifra de desempleados en 150.900. En toda España sí se redujo la cifra en 118.400 personas, merced a la caída en 136.100 durante el último cuarto de 2025; hoy buscan empleo en todo el país 2,47 millones de ciudadanos.

¿Por qué no se redujo el desempleo en las Islas? Porque no se deja de ganar población activa, es decir, no dejan de incorporarse al mercado laboral personas con intención de trabajar. Este colectivo sumó 14.400 efectivos en el cuarto trimestre del año y 32.400 a lo largo de todo el ejercicio hasta alcanzar los 1.194.500. Es el mayor volumen que ha habido en el Archipiélago hasta la fecha.

Veinte años atrás

La tasa de desempleo canaria se queda así en el 12,63%, la tercera más elevada del país tras las de Andalucía y Extremadura, pero es casi dos puntos más baja que al terminar septiembre. Unos números que comparó el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, con la que tiene Madrid. «Frente a un 7 %, tenemos una cifra cercana al trece. Más difícil de entender es cuando tenemos mayores incentivos económicos y fiscales, o cuando tenemos una creciente industria de servicios y turismo», expuso el representante empresarial.

Más espectacular fue la reducción del paro juvenil. La tasa cayó casi catorce puntos en solo tres meses hasta situarse en el 19,41%, el valor más bajo desde el final del año 2002. Tampoco en los últimos 23 años se había situado por debajo del 20% en ningún momento.

Asimetría interprovincial

Por provincias, la de Las Palmas fue la que mayor crecimiento de la población activa experimentó en el último trimestre; 9.900 personas más frente a las 4.500 ganadas por Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, fue esta última la que más vio crecer el número de personas que quieren trabajar a lo largo del ejercicio, con 17.100 (15.400 en la de Las Palmas).

Con diferencia, fue la provincia oriental la que recogió con mayor intensidad la creación de empleo en la parte final del pasado año. El número de ocupados se elevó en 26.100 personas, mientras que solo lo hizo en 9.700 en la occidental. Ahora bien, de nuevo en el conjunto del año es Santa Cruz de Tenerife la que mejor parada salió, con 14.100 puestos de trabajo creados frente a los 5.900 de Las Palmas.