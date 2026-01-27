Economía afirma que el acuerdo comercial entre la UE e India traerá "beneficios relevantes" al sector agrario

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha celebrado la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) e India, que califica de "un hito de primer orden en la política comercial europea". Según ha puesto de manifiesto el departamento encabezado por Carlos Cuerpo, la alianza constituiría "el mayor tratado comercial", al crear una zona de libre intercambio de cerca de 2.000 millones de personas.

"El acuerdo envía un mensaje político inequívoco de apuesta por el comercio en reglas, la cooperación estratégica y la diversificación de socios comerciales. Este mensaje se refuerza tras el reciente acuerdo alcanzado entre la UE y Mercosur, que confirma la voluntad europea de seguir impulsando alianzas comerciales ambiciosas y equilibradas", destaca el ministerio sobre el la alianza, apodada por Von der Leyen como "la madre de todos los acuerdos".

Beneficios para el campo español

A su vez, Economía ha afirmado que el acuerdo traerá "beneficios relevantes para el sector agroalimentario europeo", eliminando o reduciendo aranceles especialmente elevados —de media superiores al 36%— sobre productos de la UE. Para el ministerio destacan las reducciones en vino (del 150 % al 75 % a la entrada en vigor y hasta el 20 % a largo plazo), aceite de oliva (del 45 % al 0 % en cinco años) y productos transformados como pan o confitería, con aranceles de hasta el 50 %. "Al mismo tiempo, la UE preserva la protección de sectores sensibles como vacuno, pollo, azúcar, etanol o arroz", destaca.

Es importante recordar que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur aún está lejos de ser implementado. Pese a que las autoridades europeas, encabezadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajaron el pasado 17 de enero a Asunción, Paraguay, para rubricar el documento, este aún debe pasar el filtro del Parlamento Europeo.

El pasado lunes, la Eurocámara aprobó remitir el texto al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) para solicitar "un dictamen previo sobre su compatibilidad con los tratados europeos". Pese a que el acuerdo aún no ha sufrido el rechazo de los representantes comunitarios, sí supone un paso más en su ratificación, ralentizando aún más la aprobación definitiva.

Una de las economías más dinámicas del mundo

Volviendo al acuerdo entre la UE e India, Economía sostiene que el país asiático constituye "una de las economías de mayor dinamismo del mundo", con una población de alrededor de 1.500 millones de personas. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus previsiones de crecimiento para todos los países del mundo, y confirmó que India, que crecerá un 6,4% tanto en 2026 como en 2027, bate al resto de economías. "India cuenta con una clase media en rápida expansión, y el acuerdo abre nuevas oportunidades para la internacionalización de las empresas españolas en un mercado de enorme potencial", ha desarrollado el ministerio.

Los detalles del acuerdo no tienen precedentes en lo que respecta al libre comercio para India. El país concederá a la UE "el mayor nivel de acceso comercial otorgado hasta la fecha a un socio, con reducciones o eliminaciones arancelarias sobre más del 90 % de las exportaciones europeas de bienes". A través de estas condiciones, Economía estima ahorros para los ciudadanos europeos de "hasta 4.000 millones de euros", así como mejoras sustanciales en industrias clave como maquinaria, productos químicos y automoción.

Aún faltan trámites por completar

Sin embargo, al igual que en el caso de Mercosur, el acuerdo aún debe completar varios trámites antes de su entrada en vigor. Primero tendrá lugar la revisión jurídica y traducción de los textos definitivos, que aún no han sido publicados. Una vez preparados los documentos, se iniciará el procedimiento formal de adopción por las instituciones europeas y los Estados miembros, "un proceso que previsiblemente se desarrollará a lo largo del segundo semestre", reconoce Economía.