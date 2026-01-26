Turismo avisa: Canarias debe "prepararse" ante la posible llegada de 'vacas flacas'

La situación geopolítica "compleja" que "ha roto el orden mundial" y lleva a un incremento del "discurso de rearme", unido a los "problemas económicos en el Reino Unido y Alemania" -los dos principales mercados emisores de visitantes hacia Canarias- llevó este lunes a la consejera de Turismo, Jéssica de León, a alertar en sede parlamentaria sobre la necesidad de que el sector se prepare y se anticipe a la aparición de las 'vacas flacas' en el horizonte para el sector turístico, pese a los buenos resultados cosechados en el último trienio.

"No nos llevemos a engaño, existe incertidumbre en el horizonte y el discurso de rearme no tranquiliza ni a los clientes ni a los mercados", afirmó para avisar de "que hay que prepararse para un escenario de posible desaceleración económica y explorar mercados emergentes como el americano o el canadiense", aunque sin olvidarse de los países europeos del Este.

Esta advertencia la hizo tras destacar que en 2025 la facturación turística ha sido de 23.000 millones de euros, 680 millones más que en 2024, y entre 8.000 y 9.000 millones de euros más que en 2019, que fue el año de la prepandemia, por lo que si se descuenta el 22% de inflación acumulada, desde entonces el crecimiento es del 41%. Asimismo, el pasado año hubo una ocupación récord de un 85 % de media y la rentabilidad de los alojamientos hoteleros y extrahoteleros se situó entre el 5,5 % y el 6%.

Presentación oficial de la delegación de Canarias en la edición de Fitur de 2026. / Nacho González

Correcta dirección

Además, de esos 23.000 millones, 1.600 millones se recaudaron por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC,) con el que se financia la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos.

"Canarias cerró 2025 con unos resultados que nos confirman que estamos avanzando en la dirección correcta, pues en apenas seis años, ha existido una evolución que demuestra que el gasto por visitante aumenta y que la apuesta por la calidad y el valor añadido está funcionando", insistió.

Sin embargo, todos esos datos positivos pueden revertir porque "Europa se ha convertido en la única garante de todos aquellos organismos que nos han dado estabilidad en los últimos 60 años, como puede ser la ONU o el COP y los que tienen que ver con la defensa -en referencia la OTAN- y todo ello obliga a Canarias a innovar aún más si cabe", insistió De León.

