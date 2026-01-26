La fecha de recuperación del servicio de alta velocidad entre Andalucía y Madrid queda en el aire: los trabajos se retrasan y se complica llegar al 2 de febrero

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría tardar más aún en recuperarse tras el grave accidente de Adamuz. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha admitido en una entrevista en el programa Las Mañanas de TVE que es posible que no se cumplan los plazos y que no se puedan recuperar las conexiones el 2 de febrero como estaba previsto.

"Estamos esperando que tengamos el permiso de entrar en la parte de vía que hay que reponer para hacerlo cuanto antes. En función de eso veremos si llegamos al día 2 o un poco más", admitió el ministro de Transportes. De esta forma, queda en el aire el plazo de recuperación de las conexiones de alta velocidad entre Málaga y Sevilla y Madrid.

Mientras tanto, Renfe ha planteado una alternativa para los viajeros que combina trayectos en autobús y en tren lo que incrementará los tiempos de viaje. De hecho, están diseñados para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios y que no puedan hacerlo por otros medios como aviones o autobuses.

Asimismo, las principales compañías aéreas y de autobuses han incrementado las plazas destinadas a facilitar las conexiones entre Sevilla y Málaga y Madrid. Esto ha provocado en algunos momentos subidas de precios que han sido denunciadas por las asociaciones de consumidores y usuarios. Empresas como Iberia han garantizado un tope de 150 euros por trayecto.

Reparaciones e investigación

Los trabajos de recuperación de la alta velocidad entre Sevilla y Madrid están condicionados en primer lugar por la retirada de todas las unidades y los restos del accidentes que provocó el pasado 18 de enero 45 fallecidos por la colisión de dos trenes Alvia e Iryo en el término municipal de Adamuz en Córdoba.

En paralelo, se está realizando la recogida de muestras y pruebas para la investigación que se está llevando a cabo por parte de Adif y de la Guardia Civil para esclarecer las causas del mayor siniestro en la alta velocidad que se ha registrado en España.

Una vez que estas dos cuestiones estén resueltas, Adif deberá acometer la reparación de la vía y del trazado que se encuentran muy deteriorados tanto por el siniestro como la complejidad de las labores de rescate de las víctimas que se llevaron a cabo entre el domingo y el jueves.