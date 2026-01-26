Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en tu municipio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo. Allí tiene un precio de 0,938€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio OCÉANO en San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, Carretera TF-111 km 8, donde el precio del Gasóleo A es de 0,984€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 26 de enero, con Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,100€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Adeje, isla de Tenerife, en Autopista TF-1, cruce La Caleta. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Avenida Lucio Diaz Flores Feo del municipio de San Miguel de Abona es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,939€. La segunda opción más económica de la provincia está en Güímar, en la isla de Tenerife, estación OCÉANO de Polígono Industrial Valle de Güimar, donde la Gasolina 95 está a 0,979€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,100€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo. En Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 26 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo a la estación de servicio OCÉANO para llenar el tanque por 0,939€ el litro. Otra opción sería ir hasta Güímar, a Polígono Industrial Valle de Güimar, donde la estación de OCÉANO ofrece la Gasolina 95 a 0,979€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en San Miguel de Abona, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde sale a 0,938€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Cristóbal de La Laguna, estación de OCÉANO en Carretera TF-111 km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 0,984€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy lunes 26 de enero, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,169€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,369€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,185€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,321€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,400€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,352€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,430€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,520€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,520€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,469€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,490€ el litro.

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,359€ el litro, seguida por la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,390€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,349€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en San Sebastián de la Gomera a 1,380€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,995€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 26 de enero, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,109€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,119€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este lunes 26 de enero está en la estación de servicio OCÉANO a 0,984€ el litro de diésel en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO a 0,989€ el litro de Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación OCÉANO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de Carretera TF-111 km 8, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO TACO a 0,989€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [26/01/2026 8:32:13]