La crisis ferroviaria en Cataluña acaba con el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif

La crisis ferroviaria en Cataluña se cobra sus primeras piezas en Renfe y Adif. El director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, dejará el cargo después de que el Govern haya reclamado este lunes responsabilidades en la operadora ferroviaria y en el gestor de infraestructuras, Adif, tras el caos monumental de la última semana. La comunicación oficial de este cese se ha decidido en las últimas horas, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. En cuanto a Adif, se trata del director general de explotación y operaciones, Raúl Míguez Bailo, que es la persona responsable del mantenimiento de la compañía.

La situación era insostenible y el Ejecutivo de Salvador Illa, presionado por sus socios de legislatura y la oposición, habría reclamado que alguien se hiciera cargo del despropósito del fin de semana, agravado por el fallo del centro de control de tráfico de este lunes. Garcia Alemany había accedido a la dirección de Renfe en Cataluña en marzo del año pasado, sustituyendo a Antonio Carmona, actualmente portavoz y responsable de relaciones institucionales de la compañía. García Alemany, que procedía de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, ha vivido 10 meses intensos con la proliferación de obras en la infraestructura (sobre todo en la R3), que han complicado mucho la prestación del servicio.

Segunda fila

El director operativo de Rodalies de Renfe, cuyo papel estaba igualmente por redefinir tras la constitución de la nueva empresa mixta Rodalies de Cataluña y el nombramiento del consejero delegado, Òscar Playà, hace solo un par de semanas, sería el máximo responsable en Cataluña y también la persona que habría dado las indicaciones para que el servicio funcionara el sábado, a pesar de que desde el Govern se informó de madrugada que no habría trenes, algo que molestó profundamente en Territori.

En cuanto a Adif, la persona que abandonará su posición será la persona responsable del área de mantenimiento, después de que la falta de inversión a la hora de mantener la infraestructura sea uno de los puntos críticos en esta crisis. Ingeniero de caminos, Míguez Bailo era el director de explotación solo desde marzo del año pasado: anteriormente había sido Director Adjunto en la Dirección de Gabinete de Presidencia, donde había ocupado otros cargos desde 2004.

Situación "intolerable"

En la única comparecencia que ha celebrado este lunes la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha insistido en que lo ocurrido estos días ha sido "intolerable" y ha asegurado que no es competencia suya decidir qué persona debe asumir responsabilidades por parte de las empresas públicas que dependen del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Ha evitado hablar de "deslealtad" y ha insistido en que lo más importante es que se restituya la situación en las Rodalies.