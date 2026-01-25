Puente, sobre el carril suministrado por Arcelor desde Asturias: "Pasó todas la comprobaciones"

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha asegurado este domingo que el carril fabricado por ArcelorMittal y que fue instalado en Adamuz (Córdoba), donde tuvo lugar el trágico accidente ferroviario, “tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio, como lo demuestran los certificados del fabricante”.

Puente añadió en sus redes sociales que “todos los carriles de Arcelor llevan la marca de Ensidesa, porque es su marca comercial, sean del año que sean”. El ministro hizo estas valoraciones después de apuntar hace unos días como “posibilidad” que la vía fracturada —y que, según la principal hipótesis de la investigación, causó la tragedia ferroviaria, con 45 muertos— pudiera tener defectos de fábrica. Puente ha asegurado además que la parte de la vía que se rompió es “nueva, fabricada en 2023 e instalada durante los meses de mayo y junio de 2025”.

Puente ha adjuntado una factura de Arcelor en la que figura como cliente la compañía asturiana Talleres Alegría, por un importe de 91.056 euros. Esta empresa es la encargada de fabricar los desvíos de vía, que permiten cambiar de una vía a otra y hacen posible la circulación de trenes a 350 kilómetros por hora.

Los desvíos de vía se fabrican en las instalaciones asturianas de Talleres Alegría y posteriormente se envían a la base de Villarrubia de Santiago (Toledo), tal y como consta en la factura. Por otro lado, están los denominados carriles de cupón, que son los que conectan los desvíos con el carril anterior que no se sustituye.

Arcelor es el principal fabricante y suministrador de raíl en España. Adif, gestor de las infraestructuras ferroviarias y dependiente del Ministerio de Transportes, llevará a cabo una revisión de todos los lotes de vía suministrados desde Asturias que procedan de la misma colada de acero que la empleada en Adamuz.

Talleres Alegría, que cuenta con ocho centros de producción y alrededor de 300 trabajadores, suministró un total de 63 desvíos para la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, según consta en la documentación del contrato adjudicado por Adif. En el caso concreto del entorno de Adamuz, la licitación recoge que dos de esos desvíos estaban destinados a ese ámbito de actuación, dentro del conjunto de la renovación de la línea.

El contrato, con un importe superior a 30 millones de euros, incluía también las labores de premontaje y comprobación en taller, el transporte a las zonas de acopio o bases de montaje, el premontaje previo a su colocación definitiva y la asistencia técnica durante las fases de traslado, colocación en vía, nivelación, alineación y ajuste final, hasta su integración en el sistema de enclavamiento de la línea.