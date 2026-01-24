Rodalies interrumpe su servicio después de que el Govern catalán exija su suspensión

El Govern catalán ha exigido a Renfe que suspenda todos sus servicios, hasta que no pueda garantizar la seguridad. Así lo ha comunicado el president en funciones, Albert Dalmau, que ha pedido disculpas a la ciudadanía por una nueva mañana de caos en la movilidad. A partir de ahora ya no saldrán más trenes. Los convoyes que están circulando acabarán su recorrido y cuando lleguen a su destino finalizará su servicio.

La confusión ha caracterizado esta mañana a un servicio que Renfe ha empezado a operar de forma totalmente fragmentada, con trenes en algunos puntos con horarios alterados y autobuses en otros. La exigencia del sindicato de maquinistas Semaf de suspender la circulación en la R1 y la R2 Sur para realizar más inspecciones de seguridad en la infraestructura ha motivado un nuevo cambio importante en la programación del servicio. Las continuas comparecencias del portavoz de Renfe, Antonio Carmona, explicando los cambios en la circulación de trenes no han ayudado a poner luz a la desorientación general. Tras pedir disculpas, el Govern ha decidido tomar las riendas y paralizar toda la red. "Como titulares del servicio pedimos su suspensión hasta que los oiperadores ferroviarios -en referencia a Adif y Renfe- puedan garantizar su seguridad", ha afirmado Dalmau.

Gratuidad del servicio

Además, el Govern ha reclamado a Renfe la gratuidad del servicio, hasta que funcione con plena normalidad. Mientras no haya un servicio de trenes regular, el Govern mantendrá el plan de refuerzo del transporte público y la movilidad en marcha ya desde el miércoles.

Lejos de resolverse la crisis de Rodalies, el Secretario de Estado, José Antonio Santano, viaja hoy a Barcelona para interlocutar de forma directa con Renfe, Adif, los maquinistas y la Generalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern está “absolutamente concentrado” en trabajar conjuntamente con el Ministerio de Transportes con la prioridad es una reanudación del servicio cuando pueda ser sostenible en el tiempo.

Pero un nuevo deslizamiento en la R4 entre Cerdanyola y Sabadell esta mañana ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la red. “El Govern no puede poner en riesgo a la ciudadanía”, ha remarcado Paneque, que ha detallado que la red presenta 21 puntos que se encuentran en revisión por motivos de seguridad.

Mapa con los puntos de riesgo

Un mapa detalla todos los puntos de la red de Rodalies donde se considera que existe riesgo de deslizamiento. El sindicato de maquinistas Semaf ha exigido a las nueve de la mañana añadir los túneles del Garraf de la línea R2 Sur y el tramo entre Badalona y Montgat de la línea R1. Una indicación que ha tenido un rápido efecto: a las 11.00 Renfe ha suspendido la circulación también en estos dos tramos. Unos cambios que han provocado de nuevo una gran confusión entre los usuarios. Viajeros que se encontraban en un tren parado en la estación de Badalona han estado esperando su salida, sin que finalmente se retomara la circulación.

Puntos donde no se circula y se debe revisar la infraestructura por riesgos de desprendimiento. El Semaf reclama añadir los túneles del Garraf. / El Periódico

Contradicciones

Un nuevo desprendimiento del viernes por la tarde en la línea R1 entre Tordera y Maçanet fue la gota que colmó el vaso: los maquinistas inmediatamente se encendieron, ya que la responsable de las vías había asegurado tras dos revisiones previas que todo estaba bien. El Govern, Renfe y Adif se reunieron a las 19.00 y tras ocho horas no lograron encontrar una solución. De madrugada, a las 3.30, la conselleria de Territori anunció que Adif y Renfe habían comunicado al Govern la "incapacidad de operar el servicio ordinario de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria" para este sábado. El Govern trasladaba la responsabilidad y la presión a la operadora del servicio y la titular de la infraestructura. "Teníamos una situación a las tres de la madrugada que ha podido evolucionar gracias al trabajo que han hecho todos los equipos. Hemos preferido ofrecer un servicio, aunque con alteraciones", explicaba a primera hora del día el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, que añadía que el interés de todos era "recuperar la confianza de los ciudadanos". Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario.

Ante la gran confisión y los continuos cambios en el servicio, a lo que se ha añadido una situación meteorológica complicada, el Govern, como titular del servicio, ha decidido paralizarlo. La intención es que Rodalies vuelva a funcionar de forma progresiva, poniendo en marcha cada una de las líneas a medida que pueda garantizarse de forma fiable que es posible circular con seguridad.

Dispositivo de movilidad

Entre las medidas anunciadas, Paneque ha destacado el mantenimiento de 170 autobuses adicionales durante el tiempo que sea necesario en los corredores más importantes del país, el incremento de frecuencias en Ferrocarrils de la Generalitat y la suspensión temporal de las zonas de bajas emisiones, a lo que se añadirá la gratuidad del servicio de Rodalies hasta que sea fiable y se mantenga en el tiempo.