¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy viernes?

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 0,985€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 de Tenerife situada en el municipio de San Cristóbal de La Laguna con un precio de 0,985€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 0,985€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 0,985€ el litro en la estación de servicio OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Hoy viernes 23 de enero las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro, situada en el municipio de Adeje en Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy viernes 23 de enero, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 0,985€ el litro. La otra opción está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, a 0,985€ el litro en la estación OCÉANO TACO.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,100€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,100€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 0,985€ el litro. La segunda mejor opción está en San Cristóbal de La Laguna, a 0,985€ el litro en OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy viernes 23 de enero, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,169€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,185€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,520€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,520€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 23 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,351€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,400€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,382€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,430€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,390€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,390€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,380€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,380€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,490€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,490€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 23 de enero, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,995€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,110€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA LOS MAJUELOS en Avenida Los Majuelos, 26 a 1,136€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA LOS MAJUELOS a 1,035€ el litro en Avenida Los Majuelos, 26.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este viernes 23 de enero está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 0,985€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación DISA LOS MAJUELOS a 1,066€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Majuelos, 26.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Noticias relacionadas

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [23/01/2026 8:15:03]