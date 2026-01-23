El Gobierno espera la llegada de 10 millones de personas a la España rural para ver el eclipse solar el 12 de agosto

España vivirá tres eclipses solares entre 2026 y 2028. El primero de ellos se producirá el 12 de agosto de este año, será el primero que se vea desde la Península Ibérica en más de cien años y se espera que movilice a 10 millones de personas a la España rural, que es desde donde mejor se verá, según el Gobierno. El reto es mayúsculo al tener que organizar la movilidad en plena temporada alta para el turismo y al mismo tiempo supone una oportunidad, al poner en primera línea del escaparate turístico a los territorios rurales.

“La naturaleza nos da una franja que pasa por la España que estamos empeñados en poner en el mundo. La España donde llueve, la España rural, la España que tiene un reto demográfico, a nivel social, económico y cultural. Es una gran oportunidad”, ha afirmado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una jornada sobre el 'trío de eclipses', celebrada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra entre este miércoles y este domingo en Madrid.

Un eclipse solar total es aquel en el que la luna se pone entre el sol y la tierra, de forma que durante unos instantes la sombra de la luna se proyecta completamente sobre la superficie de la tierra. Y la franja de totalidad, que es como se conoce en la jerga astronómica a la zona en la que se verá por completo el eclipse, cruzará España de oeste a este entre las 19.30 horas y las 20.30 horas. Pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña, el primer lugar en el que será visible, hasta Palma de Mallorca, el último, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Pero no se verá ni desde Madrid ni desde Barcelona.

“Los mejores cielos para disfrutar del eclipse serán los de la España rural”, ha reiterado la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. La política ha reconocido que el evento tiene “un atractivo impresionante” para reforzar la posición del país en el astroturismo internacional; mientras su homólogo en el ministerio de Ciencia, Juan Cruz, ha advertido sobre el reto que supone ordenar la movilidad de “10 millones de personas por la España rural, añadidas al efecto del 12 de agosto”, que es uno de los días con más turistas y residentes en el país.

Sitio único

España será uno de los pocos países de Europa con visibilidad. Los otros dos son la disputada Groenlandia y una parte de Islandia, “sitios todos ellos que no estarán muy favorecidos por la climatología”, según el director del Observatorio Astronómico Nacional (IGN), Rafael Bachiller, lo cual aumentará el interés de los visitantes por venir a España, como también lo hará el hecho de que el último eclipse total en Europa se produjo en 1999.

La firma de análisis económico Perryman Group, estimó en 6.000 millones de dólares (5.100 millones de euros, al cambio actual) el impacto del eclipse solar del 8 de abril de 2024 en Estados Unidos y 4 millones de estadounidenses que viajaron específicamente a la zona de la franja de totalidad, según Bachiller. “Nos ha tocado la lotería. En un lugar de la tierra tan solo se ve un eclipse cada 375 años y en España se verán tres seguidos”, ha agregado.

Trío de eclipses

El 2 de agosto de 2027 se espera otro eclipse solar total. En este caso, recorrerá la costa sur de España durante más de 4 minutos. Y el 26 de enero de 2028 se producirá lo que se denomina un eclipse solar anular, conocido por los expertos como "el anillo de fuego". No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053. Será algo parecido a lo que ya ocurrió en 1900, 1905 y 1912, cuando se dieron otros tres eclipses conocidos como “los eclipses españoles” por su buena visibilidad desde la Península Ibérica.

El verano pasado, el Consejo de Ministros creó la Comisión Nacional de Eclipses (CNA) para diseñar todos los protocolos que garanticen “una movilidad segura, la atención a la seguridad y la prevención y atención en salud pública, así como la promoción turística y la divulgación científica y cultural”. Entre otras acciones, el Gobierno prevé realizar una “campaña de concienciación y control" sobre el uso de gafas para ver el eclipse, según ha revelado Rosario Sánchez.