Rodalies restablece la línea R2 y pondrá en marcha el resto de la red este viernes

Después de más de 48 horas sin trenes y caos circulatorio, Rodalies empieza a recuperar por fin su actividad. La reapertura del servicio comienza esta noche con la línea R2 Nord, con la idea de que mañana puedan sumarse el resto de líneas.

Adif, Renfe, el Govern y SEMAF, sindicato de maquinistas, acordaron al mediodía reanudar el servicio de Rodalies de forma progresiva. Pero solo después de una exhaustiva revisión conjunta de toda la extensa red realizada por los maquinistas juntamente con Adif. "Se están acabando de inspeccionar algunas zonas", detallaban a última hora del jueves fuentes del sindicato de maquinistas, que indicaban que la recuperación este viernes no será al 100%, sino progresiva. Es por ello que la Generalitat mantendrá las medidas de apoyo a la movilidad de estos dos últimos días. Aunque Renfe espera que el servicio pueda reabrirse con cierta normalidad, todo depende de los maquinistas, por lo que tanto la operadora como el Govern han mantenido una gran cautela.

Según el texto firmado a mediodía, el servicio no se retomaría hasta que una revisión conjunta de Adif y los maquinistas dé el visto bueno al estado de las vías. Las largas negociaciones a cuatro bandas para tratar de recuperar la circulación ferroviaria han empezado por la mañana, después de que a primera hora solo se presentaran a trabajar seis de los 140 maquinistas previstos, ha explicado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. La acción, en forma de huelga encubierta, llegaba porque el sindicato SEMAF afirmaba no tener garantías acerca de la seguridad tras el temporal del martes, que provocó la caída de un muro que desencadenó el accidente mortal de Gelida.

La Generalitat reforzará con 100 buses más las líneas de transporte interurbano

Ante esta situación y pese a que la Generalitat había asegurado un día antes que la red férrea era apta para el funcionamiento de Rodalies, Renfe ha sido incapaz de ofrecer el servicio y se han tenido que abrir las conversaciones con SEMAF que han desembocado en este pacto sellado en las oficinas de la estación de Sants. La jornada ha estado marcada por la desinformación –miles de usuarios han sabido que no había servicio cuando han acudido esta mañana a la estación– y el caos circulatorio, ya que el apagón de trenes y el corte en la AP-7 han causado atascos y retenciones en toda la red viaria. Los más remarcables: los 18 kilómetros de colas en la A2.

La consellera Paneque ha detallado que los itinerarios no se retomarán hasta que se haya llevado a cabo esta segunda revisión de la infraestructura –las llamadas marchas blancas— en la que participa el sindicato de maquinistas, pero ha evitado concretar cuándo será posible moverse a través de la red de Rodalies, Regional y de Media Distancia.

De esta forma, el Govern confía en que durante las próximas horas finalicen las exploraciones complementarias y después se empiecen a recuperar los 13 itinerarios de Rodalies de forma progresiva. A través de la web de Renfe y de la Generalitat, se informará de qué líneas están disponibles y cuáles no. "El Govern ha realizado el trabajo necesario para desbloquear la situación", ha destacado Paneque, que también ha querido agradecer el civismo y la comprensión a la ciudadanía tras dos días sin trenes.

Nuevos chequeos

"La red es operable desde el miércoles por la tarde porque Adif así lo acredita", ha apuntado Paneque. No obstante, el pacto al que han llegado las partes contempla este segundo chequeo pese a que, sobre el papel, las vías ya hace horas que están listas para que circulen trenes. Entonces, ¿qué cambia con estos segundos chequeos y por qué permitirán restablecer la red de Rodalies?

Las revisiones servirán para marcar puntos negros que formarán parte de un plan de actuación revisable cada dos meses

La principal novedad es que los maquinistas, junto con los técnicos de Adif, podrán participar en las inspecciones que ya han comenzado este mismo jueves por la tarde. "Las marchas blancas exploratorias servirán para hacernos llegar información acerca de los recorridos", ha detallado Paneque. "Cuando tengamos los resultados de cada línea, podremos ir retomando la circulación", ha añadido.

El sindicato SEMAF considera que hay puntos en los que habría que retirar algunos árboles que pueden caer por el viento o zonas en las que caen piedras de forma recurrente. Esta segunda ronda de marchas blancas de los convoyes permitirán marcar en rojo estas zonas. "Estos lugares en los que se puede mejorar la operabilidad del sistema se traducirán en un plan de actuaciones que revisaremos cada dos meses", ha precisado Paneque, según lo firmado en el documento que desbloquea la suspensión de Rodalies.

Actuación del Govern

La consellera ha defendido el papel del Govern como mediador para resolver la situación y ha optado por no calificar de huelga encubierta la decisión de los maquinistas de no acudir a sus puestos de trabajo. "Las acciones del Ejecutivo siempre se han centrado en buscar la reanudación del sistema y han sido las adecuadas", ha asegurado Paneque.

La titular de Territori ha sostenido que la suspensión del servicio fue "necesaria" en un primer momento, tras el accidente de Gelida, para comprobar que la red no presentaba desperfectos y que se podía operar con seguridad: "Una vez lo tuvimos, reclamamos a Renfe que iniciara los trabajos necesarios para restaurar la operatividad". Aun así, el certificado de garantías emitido por Adif no fue suficiente para SEMAF, que, en cambio, sí ha aceptado el compromiso de Adif de volver a inspeccionar la infraestructura con su presencia y de redactar un plan de mejoras.

El Govern optó por abrir un expediente informativo a Renfe y esgrime haber buscado alternativas de movilidad que se mantendrán en las próximas horas. "Redoblamos los refuerzos en buses interurbanos con 100 vehículos más y la intensificación del servicio de Ferrocarrils de la Generalitat", ha señalado Paneque. La suspensión de las Zonas de Bajas Emisiones, que limitan el acceso de los vehículos más contaminantes a las grandes ciudades, también seguirá en vigor en las próximas horas, así como la gratuidad de los peajes de la C-32 en sentido sur.

Noticias relacionadas

La AP-7, sin fecha de apertura

Sobre el corte de tráfico en la autopista AP-7 por los desperfectos que causó el temporal Harry, el Govern todavía no sabe cuándo terminará. "Los técnicos del ministerio están analizando la situación y hasta que no finalicen los estudios no podremos trasladar información", ha expuesto Paneque.