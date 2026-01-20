La gasolina más barata de este martes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 20 de enero, con Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,100€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Adeje, isla de Tenerife, en Autopista TF-1, cruce La Caleta. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 0,985€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio GMOIL en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde el precio del Gasóleo A es de 0,995€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,985€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde la Gasolina 95 está a 0,995€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,985€ el litro, seguida por la estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,995€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,985€ el litro. La segunda opción más barata es la estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 en Santa Cruz de Tenerife a 0,995€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,100€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,205€ el litro.

La Palma tiene hoy, martes 20 de enero, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,189€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,245€.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,355€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,534€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,534€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 20 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,351€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,413€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,382€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,433€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,509€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,509€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 20 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,448€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,448€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,388€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,388€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este martes 20 de enero está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,985€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 0,995€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,110€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 0,995€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 ofrece el gasoil a 1,093€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,093€ el litro en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, donde encontrarás a 1,182€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera PCAN también ofrece la Gasolina 98 a 1,182€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

La estación OCÉANO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en Carretera TF-111 km 8 ofrece hoy, martes 20 de enero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PCAN, que ofrece el mismo carburante a 1,096€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [20/01/2026 8:17:05]