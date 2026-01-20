El fabricante de Cuétara y Artiach compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos

La compañía Adam Foods ha confirmado este martes el acuerdo alcanzado con el grupo marroquí Holmarcom para adquirir los activos de su división galletera Biscoland, lo que incluye la fábrica de esta firma en la ciudad de Casablanca e implica un nuevo salto internacional de la corporación alimentaria española, que es también propietaria de las marcas Cuétara, Artiach y Birba, entre otras referencias de este segmento.

Con esta nueva incorporación Adam Foods entra también en el norte de África, una región que supone, según el director general de la división de galletas de la empresa, José Manuel Faría, "un mercado con gran potencial". "La adquisición de Biscoland representa un paso firme en nuestra estrategia de crecimiento internacional y esta operación nos permite ampliar horizontes, generar sinergias y seguir construyendo una compañía más global y competitiva", agrega Faría en un comunicado difundido por la compañía compradora.

La adquisición significa también una apuesta por la diversificación geográfica y de portafolio. La planta de Biscoland, construida en 2023 con la última tecnología productiva, recuperará la actividad durante 2026 para producir productos específicos para estos mercados, que complementan la oferta actual del grupo. La fábrica ocupa 13.000 metros cuadrados en una parcela de 36.000, lo que garantiza sus posibilidades de crecimiento.

Catálogo de los bizcochos de la marca It, fabricados por Biscoland, empresa recién adquirida por Adam Foods. / Biscoland

Adil Ben Abdelhanin asumirá la dirección del negocio en Marruecos, que quedará asignada a nivel interno a la dirección general de la división de Galletas que dirige José Manuel Faría. La operación está pendiente de autorización por parte de las autoridades competencia marroquíes.

Esta operación estratégica se enmarca en el plan de internacionalización de la compañía, iniciado en 2023 y que supuso también la compra de la empresa polaca Dr. Gerard, que permitió al Grupo Adam Foods convertirse en uno de los principales actores del mercado centroeuropeo de galletas.

Además de las galletas, Adam Foods, que tiene su sede social en Barcelona y ocho plantas de producción por toda España, es propietaria de fabricantes de patés (La Piara), elaboradores de miel (Granja San Francisco), productores de pastelería (Phoskitos), de caldos (Aneto) y de pan (Panrico), entre otras. Emplea a más de 3.000 personas entre España, Portugal y Polonia y sus productos tienen presencia internacional en más de 75 países.