La gasolina más barata de este lunes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, lunes 19 de enero, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde la gasolinera OCÉANO tiene la Gasolina 95 a 0,925€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,983€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación OCÉANO de San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,924€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,983€ el litro en la estación de servicio OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

Tenerife tiene hoy, lunes 19 de enero, la Gasolina 95 más barata en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la estación de servicio OCÉANO a 0,925€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en San Cristóbal de La Laguna, OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde el litro está a 0,983€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio OCÉANO de San Miguel de Abona en Avenida Lucio Diaz Flores Feo tiene un precio de 0,924€ el litro.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,100€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,369€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,185€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy lunes 19 de enero, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,169€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,382€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,534€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,534€ el litro.

El Hierro tiene hoy, lunes 19 de enero, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,351€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,413€.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,419€ el litro, seguida por la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,448€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,489€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,509€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en San Sebastián de la Gomera a 1,388€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, lunes 19 de enero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio GMOIL, que ofrece el mismo carburante a 0,995€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 0,985€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 0,995€ el litro en la estación GMOIL en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde encontrarás a 1,100€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,110€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este lunes 19 de enero está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 0,983€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO a 0,984€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,108€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,109€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 0,983€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 0,984€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/01/2026 8:13:44]