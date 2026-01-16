Telefónica lanza un plan pionero para blindar las comunicaciones de Administraciones y empresas frente a apagones y danas

El 28 de abril el apagón en España fue doble. Uno, el colapso eléctrico por el corte total del suministro de luz en toda la Península durante horas. Y otro, la caída del servicio de móviles y de internet de manera casi simultánea como consecuencia del primero. El apagón generalizado de las telecomunicaciones ha supuesto un antes y un después para que las empresas -tanto grandes como pymes- y las Administraciones Públicas hayan puesto en el centro de sus prioridades la necesidad de protegerse frente a interrupciones de sus conexiones.

La pandemia de covid puso en valor la dependencia generalizada de las telecomunicaciones para todos en tiempo de confinamiento. Los desastres naturales como las danas, la creciente escalada de ciberataques en todo ámbito y ahora también el gran apagón ha hecho que compañías y servicios públicos extremen su concienciación sobre la necesidad de garantizarse la continuidad de sus actividades en cualquier circunstancia. Telefónica se moviliza para atender esta demanda de grandes clientes y lanza un plan pionero en España con soluciones y servicios de última generación para asegurar la continuidad del negocio de las compañías y de los servicios públicos.

Concretamente, ha puesto en marcha un nuevo ecosistema de comunicaciones y servicios digitales, bajo el nombre de Titán Connect, para dar respuesta a la demanda de empresas y Administraciones de blindarse frente a cortes de la red, falta de suministro energético, grandes ciberataques y otras situaciones de crisis que puedan afectar a la conectividad más crítica de las organizaciones.

El grupo ofrece soluciones de conectividad sin interrupciones y de servicios digitales protegidos que, tras un proceso de consultoría individualizada, se pueden paquetizar de manera diferente para cada cliente en función de sus necesidades, dependiente de su tamaño, del número de conexiones que necesita y de las características de cada organización (Administración, servicios críticos como hospitales o centros sanitarios, entidades financieras, compañías energéticas, gran industria, comercio o empresas de transporte).

La situación catártica que supuso el gran apagón del pasado abril ha hecho que empresas y Administraciones se tomen realmente en serio el carácter crítico de evitar cortes en su conectividad, sea para evitar pérdidas económicas, problemas reputaciones, o para garantizar la prestación de servicios públicos fundamentales.

Desde el sector de las telecomunicaciones que grandes empresas se muestran ahora dispuestas a pagar entre un 10% y un 15% más por garantizar la continuidad de sus conexiones, y auguran que en el plazo de tres años las compañías se abrirán a duplicar sus inversiones en comunicaciones si ven blindado el servicio. Y en el ámbito de las Administraciones se empiezan a revisar contratos en vigor y se preparan ampliaciones de las licitaciones de comunicaciones para incluir mejoras en la seguridad de que dispondrán de un servicio ininterrumpido.

Servicios que solo se daban al Ejército

El plan de Telefónica pasa por combinar paquetes con conectividad redundante mediante sus redes 5G de móvil y fibra óptica, e incorporar, cuando sea necesario también un nuevo servicio que permitirá conexión por satélite (gracias a acuerdos con Hispasat y con Starlink, la constelación satelital de Elon Musk) y también burbujas tácticas 5G (redes inteligentes que puede desplegarse en cualquier sitio garantizando una cobertura instantánea y que hasta ahora sólo se utilizaban para dar servicios a las fuerzas de seguridad del Estado y al Ejército). El objetivo es garantizar las comunicaciones en aquellas oficinas que se consideran críticas o que se encuentren en ubicaciones remotas a las que no llegue otro tipo de infraestructura.

Entre otras prestaciones, Telefónica también ofrece garantizar el consumo de energía de los equipos de los clientes para ampliar su autonomía mediante baterías tipo SAIs (sistemas de alimentación ininterrumpida), placas solares y grupos electrógenos autónomos. Y el grupo incorpora nuevas capacidades para crear réplicas virtuales de la información de los clientes y su posterior recuperación en la nueva, así como funcionalidades de edge computing para procesar los datos donde se generan, y también un refuerzo máximo de las soluciones de ciberseguridad y ciberresilencia en todas las localizaciones de la empresa o de la administración.

En paralelo, Titán Connect también incorpora tecnología de observabilidad, un nuevo sistema que monitoriza de forma proactiva y recopila en tiempo real el funcionamiento de todos los componentes de las infraestructuras de comunicaciones, con el objetivo de mantener vivo y sin prácticamente interrupciones el proceso de negocio del cliente. Una funcionalidad que incluye el uso de soluciones de conectividad de otras telecos para, gracias al uso de la IA y de funciones de hiperautomatización, realizar un análisis inteligente de la red con el que detectar anomalías y predecir fallos.

"Telefónica España quiere transformar la manera en que las empresas y las administraciones se digitalizan y afrontan los desafíos actuales", subraya Borja Ochoa, presidente de Telefónica España. "Esta conectividad reforzada -añade- habilita respuestas ante eventos inesperados y facilita a las empresas la incorporación de forma segura de futuras soluciones tecnológicas basadas en IA, el Internet de las Cosas (IoT) o la Computación Cuántica".