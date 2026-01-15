Aeropuertos
Aena carga contra el CEO de Ryanair: "Que su bonus de 100 millones de euros no sea a costa de los aeropuertos españoles"
Maurici Lucena justifica el aumento de tarifas, que ha desencadenado una guerra con la aerolínea irlandesa, para mantener la calidad de las infraestructuras
El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha criticado al consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en su particular guerra con la compañía irlandesa por el aumento de tarifas por parte del gestor aeroportuario. Lucena precisa más recursos para mejorar la red aeroportuaria y la aerolínea de bajo coste ha amenazado con recortar pasajes para presionar y que no se aplique dicha subida. "Que su bonus de 100 millones de euros no sea costa del dinero de Aena", le ha inquirido Lucena a O'Leary, sin citarlo.
El plan de Lucena pasa por incrementar un 6,6% las tarifas que cobra a las aerolíneas para poder sostener su plan de inversiones mediante la que renovar los aeropuertos españoles. Lo que implicará para las compañías asumir un sobrecoste de unos 68 céntimos por pasajero. Ryanair no lo encajó bien y amenazó con eliminar un millón de pasajes en las plazas españolas.
Lucena también se ha pronunciado sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat y ha confiado en su pronta ampliación. "No hay ningún indicio de que vaya a retrasarse", ha afirmado. La fecha que maneja para culminar la remodelación entre 2034 y 2035.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil aumenta la vigilancia de los vehículos tinerfeños con la llegada del frente frío: multas de hasta 200 euros
- Prohíben el baño en la costa de Tabaiba y cierran una playa por una rotura en la red de saneamiento
- El Estado amenaza a Santa Cruz con la devolución de 10 millones de fondos europeos si no impulsa la Zona de Bajas Emisiones
- La Aemet alerta de fuertes vientos este miércoles en Tenerife
- La venta de entradas para los concursos y galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha
- Pagan 65.000 euros por montar un mesón diez días de Carnaval en la plaza de España
- Parece Hawai o Los Ángeles, pero está en Tenerife: así es la autovía llena de palmeras que muchos consideran la más bonita del mundo
- Hallan sin vida a un hombre en un barranco de Santa Cruz de Tenerife