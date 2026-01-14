En Directo
Consejo de Política Fiscal y Financiera
En directo | Feijóo asegura que los consejeros del PP acreditarán la “improvisación” de la propuesta de Montero
Los consejeros autonómicos están citados a partir de las 10.30 horas de este miércoles en el Ministerio de Hacienda, aunque las comunidades ya han ido expresando sus diferentes posiciones sobre el nuevo modelo de financiación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.
La postura de Comisiones Obreras
Comisiones Obreras ha valorado la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica, considera es "necesaria y ha pedido responsabilidad a Gobierno, partidos y administraciones públicas, para acordar actualizar el sistema vigente y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en las comunidades autónomas. Para el sindicato es urgente un nuevo modelo de financiación para las comunidades, ya que el actual modelo lleva caducado desde el año 2014 y se elaboró en unas circunstancias y coyunturas de país que cambian y tienen que ser evaluadas y revisadas periódicamente.
Aragón reclama una financiación negociada
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica porque "no es en ningún caso aceptable que se pacte unilateralmente con los independentistas, solamente para el beneficio de Cataluña" y reclama un sistema negociado entre todas las comunidades autónomas. Así lo ha expresado Bermúdez de Castro en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en Madrid, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha citado a las comunidades autónomas para explicar el nuevo modelo, con medidas como el incremento del porcentaje de cesión a los territorios de IRPF, que pasará del 50% al 55%, y del IVA del 50% al 56,5%.
May Mariño
Habla Feijóo
En una entrevista en Telecinco, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que los consejeros de Hacienda de las comunidades que gobierna su partido acuden a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para “acreditar que esto ha sido una improvisación". El líder de la oposición afirmó que "no se puede hacer un sistema de financiación, primero, sin hablar de durante un tiempo con los presidentes y con las comunidades autónomas, y segundo, que ha sido una falta absoluta de respeto a las formas, porque no puede ser que un político independentista condenado por malversación de fondos públicos, acuda a la Moncloa y pacte con el presidente cómo se reparten todos los fondos públicos de los servicios públicos de nuestro país”.
Xuán Fernández
El Gobierno asturiano, firme
"Venimos a defender los intereses de Asturias. No nos gustan las formas, ni que nos pidan adherirnos a un contrato de un plato precocinado". En estos términos se ha expresado Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado de Asturias, antes de entrar este miércoles en Madrid en las dependencias del Ministerio de Hacienda, donde se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cita comenzó alrededor de las 10.30 horas.
Javier Alonso (Sevilla)
La Junta de Andalucía traslada a Montero su 'no'
El Gobierno de Juanma Moreno ha acudido este miércoles a la reunión clave con el Ministerio de Hacienda sobre la nueva propuesta de modelo de financiación autonómica con una posición de rechazo firme y sin intención alguna de abrir ninguna negociación. "Es un sistema que nace muerto", zanjó la consejera Carolina España sumándose así al frente común de todos los territorios gobernados por el PP y también varios gobernados por el PSOE como Castilla y León y Asturias. Lea aquí la noticia completa.
Junqueras: "Es un honor que el PP cargue contra mí"
Oriol Junqueras lleva días escuchando críticas del PP, que ha puesto el grito en el cielo por el papel protagonista que ha tenido ERC en la negociación del nuevo modelo de financiación que el Gobierno propone para Catalunya y para el resto de comunidades de régimen común. Este miércoles, el líder republicano ha intentado utilizar los reproches populares a su favor: "Es un honor que el PP cargue contra mí por el hecho de defender a Catalunya y al conjunto de la sociedad catalana. (...) Lo seguiré haciendo con independencia de si le parece bien al PP o no". Lea aquí la noticia completa.
Pablo Allendesalazar
Habla el consejero de Castilla-La Mancha
El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reclamado al Ministerio de Hacienda que revele "cuál es el resultado final" de la revisión del sistema de financiación autonómica que ha pactado con ERC. Se ha mostrado comprensivo con que el Gobierno inste al PP a que presente su propia propuesta de modelo, pero ha afirmado que "ese debate" se debería haber realizado también "en el seno" del PSOE. "El mensaje es que quien paga más IRPF tiene derecho a mejores servicios sociales. Igualdad es que todas las comunidades podamos prestar los servicios sociales con la misma calidad", ha criticado.
Tampoco en el PSOE
El resto de los consejeros, incluido el representante del ejecutivo socialista de Castilla La Mancha, han mostrado su rechazo hacia la propuesta y han protestado porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciaran un acuerdo bilateral sobre el sistema antes de que Montero lo explicara.
Sin consenso
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las comunidades autónomas para abordar la propuesta de financiación autonómica del ejecutivo ha comenzado ya, en un clima que presenta nulas perspectivas de consenso. Únicamente la consejera catalana de Economía y Finanzas ha mostrado, en declaraciones a la prensa a su llegada al Ministerio de Economía y Hacienda, donde tiene lugar el encuentro, una buena disposición hacia el nuevo sistema.
Pablo Allendesalazar
Críticas del consejero murciano
El consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha tildado de "sainete y esperpento" la revisión del modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno tras pactarlo con ERC, pues a su juicio el Ejecutivo se ha plegado a los "deseos del independentismo" en un "plato precocinado con los que no quieren ser españoles". En la misma línea, ha criticado que el Ministerio de Hacienda no haya facilitado a los consejeros autonómicos "ningún tipo de documentación" y ha reclamado que la revisión del sistema "se vuelva a empezar desde cero".
- El kiosco más caro en la historia del Carnaval estará en la Plaza de España
- Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
- Jorge Rey alerta de más lluvias en Tenerife mañana por un frente atlántico: 'Esta borrasca también afectará a Canarias
- La Laguna destinará 300.000 euros durante cinco años para reubicar la Tenencia de Alcaldía de Taco
- El Cabildo de Tenerife invierte 1.200 millones de euros en lo que va de mandato para proteger y cuidar el espacio natural
- Intenta salir en avión de Tenerife con su esposa fallecida en silla de ruedas
- Comienza el desmantelamiento del carril bici de Santa Cruz de Tenerife
- La destitución de Xabi Alonso afecta de lleno al CD Tenerife: Álvaro Arbeloa deja de ser entrenador del Real Madrid Castilla, a dos semanas de enfrentarse al conjunto chicharrero