Vivienda
El Gobierno inicia en Madrid la transformación de Campamento para construir 10.700 viviendas asequibles
Sánchez asiste al inicio de la demolición de antiguos cuarteles militares en el sur de la capital
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este lunes en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, un paso previo a la construcción de 10.700 viviendas asequibles en la zona.
Al evento asisten también la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El inicio de las demoliciones marca el arranque operativo del proyecto, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible en la capital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Un repostero alemán y una guerra mundial dieron origen a la pastelería más antigua de Canarias
- Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna
- El Ayuntamiento de Santiago del Teide asume este año el pago íntegro de la tasa de basura
- El fenómeno de Nueva Línea sacude las redes: de la verbenita canaria al top tres de Spotify
- Golpe al narcotráfico en Canarias: interceptan uno de los mayores alijos de cocaína incautados en el entorno del Archipiélago
- Artífices de un liderato perfecto: el CD Tenerife eleva su renta a ocho puntos
- Seis pretendientes buscan la cesión de Jeremy Jorge