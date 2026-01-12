El Gobierno inicia en Madrid la transformación de Campamento para construir 10.700 viviendas asequibles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este lunes en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, un paso previo a la construcción de 10.700 viviendas asequibles en la zona.

Al evento asisten también la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El inicio de las demoliciones marca el arranque operativo del proyecto, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible en la capital.