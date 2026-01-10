El SEPE alerta a los parados canarios: podrían perder esta ayuda si no presentan este documento este año

Con el inicio de un nuevo año, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) vuelve a lanzar un aviso importante a quienes cobran algún subsidio por desempleo. El organismo recuerda que todas estas ayudas están sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos obligatorios, fijados por la normativa vigente. En este contexto, el SEPE detalla qué condiciones deben seguir cumpliendo los parados mayores de 52 años para no perder el subsidio en 2026, una prestación clave para miles de personas en Canarias.

Este ingreso destinado a personas con más de 52 años que han agotado otras prestaciones se sigue consolidando como una de las ayudas más importantes del sistema de protección al desempleo.

Su objetivo principal es contribuir al desarrollo personal de las personas que están en paro de larga duración que, por su edad, tienen mayores dificultades para volver al mercado laboral. Además de garantizar un ingreso mensual, esta ayuda tiene una particularidad clave, cotiza para la jubilación, algo que no ocurre con otros subsidios.

Así se cobra el subsidio para parados mayores de 52 años

A diferencia del paro, esta ayuda no depende de las últimas cotizaciones, sino de una combinación de edad, cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, situación legal de desempleo y carencia de rentas.

La ayuda se percibe hasta alcanzar la edad legal de jubilación, que en 2026 se sitúa en 66 años y 10 meses, salvo que se acrediten suficientes cotizaciones para jubilarse antes. Durante todo el tiempo que se cobra el subsidio los parados cotizan el 125 % de la base mínima, lo que permite seguir sumando años y base reguladora para la futura pensión.

Cada vez más parados cobran este subsidio

Según los datos del SEPE, el subsidio para mayores de 52 años lo cobran casi medio millón de personas, lo que supone más del 60 % del total de perceptores de subsidios por desempleo.

Esta ayuda cada vez tiene más beneficiarios porque a finales de 2024, 451.196 personas parados cobraban el subsidio, y en septiembre del año pasado, la cifra creció hasta los 453.500 parados. Esto significa que, casi seis de cada diez personas que cobran un subsidio por desempleo lo hacen a través de esta ayuda específica para mayores de 52 años.

Requisitos para cobrar el subsidio en 2026

Para acceder al subsidio del SEPE para mayores de 52 años en 2026 es necesario cumplir una serie de condiciones muy concretas.

Edad y situación laboral: Los parados deben tener 52 años o más en la fecha en la que se agota la prestación contributiva o se acredita la situación legal de desempleo. Además, la persona solicitante debe estar desempleada e inscrita como demandante de empleo , manteniendo el compromiso de actividad con los servicios públicos de empleo.

Los parados deben en la fecha en la que se agota la prestación contributiva o se acredita la situación legal de desempleo. Además, la persona solicitante debe estar , manteniendo el compromiso de actividad con los servicios públicos de empleo. Cotizaciones exigidas: El SEPE exige haber cotizado por desempleo al menos seis años a lo largo de la vida laboral . También es imprescindible cumplir todos los requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación , salvo el requisito de la edad.

El SEPE exige haber . También es imprescindible , salvo el requisito de la edad. Carencia de rentas: El solicitante debe acreditar carencia de rentas propias, es decir, no superar el límite de ingresos establecido por el SEPE. Este requisito no solo se exige en el momento de la solicitud, sino que debe mantenerse durante todo el tiempo que se percibe el subsidio.

El subsidio puede solicitarse tras agotar una prestación contributiva por desempleo, desde una situación legal de desempleo con al menos 90 días cotizados, o al cumplir los 52 años mientras se percibe otro subsidio compatible, siempre que se mantengan todos los requisitos económicos y de cotización.

Por el contrario, no pueden acceder a este subsidio quienes hayan agotado o percibido la Renta Activa de Inserción (RAI), el subsidio extraordinario por desempleo o la prestación por cese de actividad de los autónomos.

El documento obligatorio para seguir cobrando el subsidio

Las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años están obligadas a presentar una declaración anual de rentas cada 12 meses, dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la fecha que se inició el cobro del subsidio. Si no se presenta esta declaración o se detecta que se han superado los límites de ingresos, el SEPE puede suspender la ayuda, reclamar cantidades cobradas indebidamente e incluso iniciar un procedimiento sancionador.