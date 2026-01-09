Trump reúne a Repsol y otras grandes petroleras para pedirles una inversión de 100.000 millones en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, reunirá en las próximas horas –a las 20.30 horas hora española, 14.30 horas en Washington-- en la Casa Blanca a una docena de grandes ejecutivos petroleros de todo el mundo, entre los que se encuentran representantes de la compañía española Repsol, en un intento por conseguir recursos para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana. “Al menos 100.000 millones de dólares serán invertidos por las GRANDES PETROLERAS, con las que me reuniré hoy en la Casa Blanca”, ha afirmado el presidente estadounidense en una publicación en X (antigua Twitter).

Además de Repsol, a la reunión han sido invitados los tres mayores productores de petróleo de Estados Unidos —Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips— , las grandes comercializadoras de materias primas —Vitol y Trafigura—, así como Shell, Halliburton, Valero, HKN, Marathon, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp, según el Finantial Times. Muchas de ellas han reaccionado con cautela a los deseos de la administración estadounidenses al pedir seguridad jurídica y garantías legales a Washington antes de realizar ninguna inversión.

Repsol es la única española convocada a esta cita, dada su presencia en el país latinoamericano. Recaló en Venezuela en 1993 y es en la actualidad la empresa española más expuesta a esta crisis. La exposición patrimonial de la petrolera española se cuantifica en 330 millones de euros, fruto de su actividad y de la deuda acumulada por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PVDSA), según relatan el informe financiero semestral de la multinacional.

En 2024 su producción anual de hidrocaburos (petróleo y gas) en Venezual se elevó a 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep), el 10% de su producción global. No obstante, es junto a Trinidad y Tobado el país con mayor producción de hidrocarburos para Repsol, pero lejos del primero: Estados Unidos, donde genera tres veces más (71 mbep). Pero el 90% de esa producción no es petróleo, sino gas natural, fruto de la explotación del yacimiento La Perla, descubierto por Repsol y ENI en 2009 y que operan conjuntamente. Además, el grueso de ese gas (85%) se destina a consumo interno en el país latinoamericano y supone el 33% de todo el suministro que consume Venezuela.

De hecho, la producción de hidrocarburos ha crecido en los últimos tres años en Venezuela, de 21 millones de barriles equivalentes de petróleo en 2021 a los 24 millones de 2024. Y lo mismo podría ocurrir en 2025, a pesar del embargo del petróleo, pues la compañía contaba con una producción media diaria de 70.500 barriles equivalentes de petróleo en el primer semestre, frente a los 65.000 barriles diarios del mismo periodo del año anterior.

A esa producción se suman las reservas “probadas”, que son aquellas cantidades de petróleo y gas natural que aunque no estén todavía en fase de desarrollo existe la certeza de que dicho proyecto “comenzará en un tiempo razonable”. En este caso, Venezuela supone el 14,6% de las reservas de Repsol en todo el mundo, después de Estados Unidos. También en este caso se trata en su mayor parte de gas natural y no de petróleo.