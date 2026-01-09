¿Cuándo empieza a producir la gigafactoría de VW?

Las obras de los primeros edificios de fabricación de baterías de la gigafactoría de Sagunt están a punto de terminar y PowerCo ya está centrada en la instalación de los equipos de producción. Los trabajos están ahora mismo vinculados a la instalación de las salas blancas, que serán el corazón productivo de la planta valenciana del grupo Volkswagen.

La empresa tiene marcado en rojo la fecha de comienzo de la producción en serie de las baterías. Esa fecha es el 28 de septiembre de 2026. La planta gemela de la gigafactoría valenciana comenzó a producir celdas el mes pasado. Esta fábrica se encuentra en la localidad germana de Salzgitter, cerca del cuartel general del grupo en Wolfsburgo.

El grupo alemán tiene el foco puesto en su transformación hacia la producción de vehículos eléctricos. Volkswagen ha confirmado que dejará de fabricar vehículos de combustión interna como el Polo para impulsar la venta de los modelos completamente eléctricos, especialmente en el segmento de automóviles de menor tamaño. Estos coches eléctricos urbanos (como el ID.Polo, la versión eléctrica del modelo con motor de combustión) llevarán celdas producidas en Sagunt.

Fase final

Los trabajos de la gigafactoría ya están en su fase final. Los proveedores de la multinacional Volkswagen preparan la llegada de hasta 700 ingenieros asiáticos para terminar la gigafactoría de Sagunt. Los operarios forman parte del equipo de trabajo de los proveedores que ha contratado PowerCo, filial de baterías de VW, para culminar el equipamiento de la planta valenciana una vez que finalicen las obras. Estas empresas buscan con urgencia entre 500 y 700 plazas hoteleras en un radio de 50 kilómetros de Parc Sagunt, según ha confirmado Levante-EMV. Los primeros en llegar son 120 coreanos que ya cuentan con visado de trabajo y trabajan para la empresa de Corea del Sur K-Ensol.

Trabajos en el interior de la gigafactoría de PowerCo. / Daniel Tortajada

Los primeros asiáticos están llegando este mismo mes. PowerCo, que ha actuado como enlace de sus proveedores, ha pedido ayuda a la Cámara de Comercio para encontrar soluciones habitacionales para los trabajadores asiáticos. En diciembre se produjo una reunión con los hoteleros para tratar de acelerar la contratación de habitaciones. El problema es que no hay suficientes hoteles en el área más próxima a la gigafactoría y está sobre la mesa la opción de llevar a los operarios incluso a Benicàssim.

Incremento de actividad

En noviembre llegaron los primeros 25 ingenieros coreanos de la empresa K-Ensol. Los especialistas están habilitando las salas secas de la megaplanta de Volkswagen. Este área es esencial para la fabricación de baterías de iones de litio, que requiere de ambientes extremadamente secos para prevenir reacciones químicas indeseadas y corrosión, que pueden afectar el rendimiento y la vida útil de la batería. Solo un puñado de especialistas en el mundo son capaces de crear este tipo de salas.