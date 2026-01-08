Moeve y Galp acuerdan fusionar gasolineras y refinerías para plantar cara a Repsol

Moeve y Galp, dos de las mayores compañías energéticas que operan en la Península Ibérica, han anunciado una serie de alianzas para integrar sus negocios downstream, es decir, la etapa final del proceso productivo en la industria del petróleo y del gas, que abarca la refinación, distribución y comercialización de los mismos.

De esta forma, ambas compañías pretenden crear "dos compañías energéticas líderes en la Península Ibérica", plantando cara al liderazgo de Repsol, el primer operador del territorio. Precisamente este se encuentra en el centro de la atención mediática recientemente, debido a su presencia en la industria petrolífera venezolana, ahora en una incógnita tras la detención de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Volviendo a Moeve y Galp, ambas empresas han anunciado en un comunicado de prensa conjunto que, pese a haber alcanzado un acuerdo no vinculante para efectuar la alianza, aún se encuentran en negociaciones, en las que se evaluará "la creación de dos plataformas energéticas europeas". Una será de carácter industrial, centrada en el refino, la química, y los combustibles bajos en carbono (IndustrialCo); mientras que la otra será una plataforma de movilidad centrada en la venta de combustible, donde también se incluye la recarga de vehículos eléctricos, destinado a clientes minoristas (RetailCo).

"Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrán el control de la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20%. Por otro lado, los actuales accionistas de Moeve y Galp tendrán el control compartido de RetailCo. La combinación propuesta excluye otros negocios de Galp, como Upstream, Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía", ha detallado Moeve en el comunicado.

Según han explicado ambas compañías, el acuerdo supone reunir "activos, capacidades y equipos complementarios" tanto en España como Portugal, y su objetivo primordial será "aumentar la escala y la capacidad de inversión", buscando elevar el alcance de ambas compañías para pugnar con el líder de mercado.

(Habrá Ampliación)