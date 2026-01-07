Las rebajas arrancan en Canarias con más personas que bolsas

Los Reyes Magos también se equivocan. Para eso están los tickets. Las devoluciones fueron esta mañana las protagonistas en el arranque de las rebajas de invierno. Las calles comerciales y grandes superficies de las Islas se llenaron de personas que aprovecharon la primera jornada de descuentos para hacer cambios y, de paso, comprar algún autorregalo que sus majestades pasaron por alto. Las largas colas, la lluvia intermitente, el auge del comercio online y la vuelta al trabajo descafeinaron el inicio de una campaña de rebajas en la que el sector comercial prevé facturar un 5% más que hace un año.

Patricia Hurtado, Alejandra Delgado, Lidia Madrid y Margarita Madrid llegaron a la calle Triana sobre las 10:30 horas y la misión principal de esta familia era hacer algunos cambios rápidos, ver si había algún chollo, huir de las colas y comprar un par de regalos pendientes. «Vinimos hoy para quitarnos lo de los cambios cuanto antes, pero yo espero a las rebajas de las rebajas para comprarme cositas», reconoció Lidia.

El consumidor canario afronta las rebajas con mayor planificación y menos impulso tras el gasto navideño

También huyeron de las colas Mercedes Piñera y Patricia Álvarez, que tras ir a primera hora al centro comercial de los Alisios acudieron a Triana a mediodía para hacer un último cambio. «Los Reyes Magos se pensaron que llevamos algunas tallas más y hemos tenido la suerte de poder cambiarlo, pero ya nos vamos a casa que ya hubo mucho gasto en Navidad», aclaró Álvarez.

Estampa similar

En el Centro Comercial Meridiano, en Tenerife, la estampa fue muy similar. Antonio Benítez se acercó en el arranque de las rebajas para cambiar ropa que le regalaron el 6 de enero y que no era de su talla. Y, de paso, aprovechó los descuentos para adquirir algún producto de mayor precio que en otra época «resulta imposible». Su principal objetivo este año fue un mando de PlayStation «Gasté exactamente lo que tenía previsto, siempre intento venir los primeros días porque todo vuelta», afirmó el joven.

La vuelta al trabajo y el auge del comercio ‘online’ contuvieron la afluencia en las zonas comerciales

Lía Arteaga también acudió a las tiendas para devolver varios regalos, principalmente maquillaje y ropa. La jornada de compras se convirtió además en un plan familiar, ya que aprovecharon la salida para cambiar también algunos regalos de su padre. La canaria aseguró que no tenía en mente realizar ninguna compra concreta en las rebajas, aunque reconoció que, si al hacer los cambios puede llevarse alguna cosa más, «mejor». «Mi intención es contener el gasto y no invertir demasiado dinero en estas fechas, prefiero ahorrar para otros objetivos personales», aclaró.

En Triana también hubo quien acudió directamente a comprar, sin pasar antes por el mostrador de devoluciones. Carmen Alonso paseaba por la zona junto a su marido y su hija con una estrategia clara: mirar, seleccionar y volver los días que haga falta. «No somos de comprar por comprar», explicó. Sus Reyes dejaron solo un detalle y el grueso del presupuesto lo reservan para unas rebajas bien pensadas. Su idea es ir «poco a poco», evitando el fin de semana para esquivar las aglomeraciones.

Carrera contrarreloj

Muy distinto fue el ritmo de Carolina Castro, que convirtió el primer día de rebajas en una carrera contrarreloj. Con poco tiempo libre en su agenda, decidió «quitárselo todo de encima» en una sola mañana combinando compras físicas y online. Mientras ella revisaba tiendas en Triana, su hermana Victoria hacía cola. «Voy a tiro hecho», contó tras gestionar varias devoluciones. Esta mañana gastó algo más de cien euros y reconoció que, aunque los descuentos bajen más adelante, prefiere asegurar ahora lo que busca. «No tengo tiempo para venir otro día», admitió tras encadenar desde primera hora el Centro Comercial Las Arenas y la zona comercial de la capital grancanaria.

También aprovecharon el estreno de las rebajas quienes salieron directamente del trabajo a las tiendas. Suhaila Morán acudió a Triana tras terminar su jornada laboral y se llevó un pijama, un ambientador, una camisa y productos de cuidado facial. «Vine hoy porque luego no queda nada de lo que te gusta», comentó. También Natalia Verdial recorrió las tiendas de El Meridiano con la intención clara de comprar y no de cambiar regalos. «La variedad este año es limitada, no hay mucha cosa», afirmó la joven, aunque acabó llevándose un perfume y varias prendas de ropa básicas.