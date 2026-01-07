Estados Unidos adjudica un contrato de 298,5 millones a Indra para modernizar sus radares aéreos

Indra ha logrado un importante espaldarazo en Estados Unidos tras adjudicarse un contrato de la Administración Federal de Aviación (FAA) para fabricar radares de vigilancia del tráfico aéreo de próxima generación por valor de 298,5 millones de euros y modernizar así los ya instalados. La compañía española, uno de los referentes mundiales en gestión del tráfico aéreo y tecnología de movilidad, se convierte así en una pieza clave del plan de modernización del sistema estadounidense de control aéreo.

La norteamericana RTX, a través de su filial Collins Aerospace, ha conseguido un contrato valorado en 374,6 millones, según la información divulgada por la agencia y el secretario del Departamento de Transportes, Sean Duffy.

El proyecto forma parte de una iniciativa con la que la agencia estadounidense busca modernizar el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS) sustituyendo infraestructura antigua por tecnología moderna, resiliente y cibersegura para mejorar la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento operativo.

La fabricación de los sistemas adjudicados a Indra se realizará en su nueva planta en Estados Unidos, en el área de Kansas City, con el apoyo del grupo a nivel global. En paralelo, Indra ha anunciado una inversión de 50 millones de dólares (43 millones de euros) en estas instalaciones, que impulsará la creación de más de 200 empleos cualificados en ámbitos como ingeniería, fabricación, integración, despliegue y soporte.

“Modernizar el Sistema Nacional del Espacio Aéreo de EEUU se centra, ante todo, en la seguridad, la fiabilidad y la confianza pública”, ha subrayado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra. “Estos programas representan una oportunidad única para renovar una infraestructura crítica de la que millones de estadounidenses dependen a diario”, ha añadido.

José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, ha enfatizado el compromiso industrial en el país: “Nuestra inversión en Kansas, la creación de más de 200 empleos estadounidenses de alta calidad y la transferencia de tecnología de radar avanzada a Estados Unidos reflejan nuestro compromiso a largo plazo con el país y con la Administración Federal de Aviación (FAA)”.

612 radares

La FAA considera “crucial” el reemplazo de los sistemas de radar para la detección y seguimiento de aeronaves, al contribuir a “reforzar la seguridad y la eficiencia” del transporte aéreo. Los contratos permitirán sustituir hasta 612 radares por otros más avanzados hasta junio de 2028. El despliegue arrancará este mismo trimestre, con prioridad para las zonas de mayor actividad, y además la agencia aprovechará la renovación para consolidar las 14 configuraciones distintas existentes en su red, simplificando mantenimiento y logística.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, ha recalcado la urgencia del cambio: “Nuestra red de radares está obsoleta y hace tiempo que debería haberse sustituido. Estamos comprando sistemas de radar que traerán de vuelta la producción a Estados Unidos y proporcionarán una infraestructura de vigilancia vital para el NAS”.

En el caso de Indra, esa apuesta por “producción en Estados Unidos” se materializa con la puesta en marcha de su hub industrial en Kansas City y con un componente estratégico adicional: la transferencia de tecnología, un pilar de su modelo en el país. La compañía replicará el enfoque que ya aplicó con sus radios aire-tierra NEXCOM v3, trasladando procesos, experiencia y capacidad productiva para respaldar la fabricación y el mantenimiento a largo plazo.

Indra destaca que sus radares se basan en tecnología de vigilancia de vanguardia, ya utilizada por proveedores de navegación aérea en países como Reino Unido, Alemania, España o Nueva Zelanda, y diseñados para integrarse con las plataformas de automatización existentes de la FAA, a la vez que preparan el sistema para futuras necesidades, desde el aumento del volumen de tráfico hasta nuevas operaciones de movilidad aérea avanzada.