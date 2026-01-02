¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy lunes?

Hoy lunes 12 de enero las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro, situada en el municipio de Adeje en Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo en la isla de Tenerife, a 0,914€ el litro en la estación de servicio OCÉANO y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 0,983€ el litro en la estación de servicio OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 0,915€ el litro en OCÉANO en Avenida Lucio Diaz Flores Feo del municipio de San Miguel de Abona en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 de Tenerife situada en el municipio de San Cristóbal de La Laguna con un precio de 0,983€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en San Miguel de Abona, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde sale a 0,914€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Cristóbal de La Laguna, estación de OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde se puede encontrar el gasoil a 0,983€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 12 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo a la estación de servicio OCÉANO para llenar el tanque por 0,915€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Cristóbal de La Laguna, a CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de OCÉANO TACO ofrece la Gasolina 95 a 0,983€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,100€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo. En Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,355€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,369€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,185€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,255€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,169€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,382€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,534€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,534€ el litro.

El Hierro tiene hoy, lunes 12 de enero, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,351€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,413€.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy lunes 12 de enero, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,409€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,448€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,359€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,388€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,479€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,509€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,995€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 12 de enero, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 0,983€ el litro. La estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,984€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 0,983€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 0,984€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,108€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,109€ el litro.

