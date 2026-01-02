¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy viernes?

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Hoy, viernes 2 de enero, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en San Miguel de Abona, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,979€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N, tiene el gasoil a 0,969€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en San Miguel de Abona, estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde sale a 0,969€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 0,985€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 2 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta San Miguel de Abona, CALLE MENCEY ADJONA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 0,979€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,100€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo. En Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,369€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,185€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy viernes 2 de enero, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,169€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,534€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,534€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,382€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,433€ el litro de Gasóleo A.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,351€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,413€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,374€ el litro. La segunda opción más barata es la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en Vallehermoso a 1,374€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,494€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1 de Vallehermoso a 1,494€ el litro.

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,434€ el litro, seguida por la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 del municipio de Vallehermoso a 1,434€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,110€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 0,995€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este viernes 2 de enero está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,985€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 0,995€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,110€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,182€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,096€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este viernes 2 de enero está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 0,985€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO a 1,093€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

