Balance

Los puertos españoles confirman la recuperación de los tráficos en 2025

El Puerto de Valencia es líder en contenedores, con 5,26 millones hasta noviembre, por delante de los de Algeciras (4,40 millones) y Barcelona (3,44)

Recinto de APM Terminal Valencia (Grupo Maersk), en una imagen reciente.

Recinto de APM Terminal Valencia (Grupo Maersk), en una imagen reciente.

José Luis Zaragozá

Valencia

Los puertos españoles confirman en noviembre "una lenta pero continua recuperación de los tráficos desde la caída sufrida hasta finales del verano". Así lo acaba de confirmar en su informe mensual correspondiente al mes de noviembre el ente Puertos del Estado. En el acumulado del año, el Puerto de Valencia se mantiene como líder en España en tráfico de contenedores con un movimiento de 5,26 millones de TEU (unidad de veinte pies o 6,1 metros de longitud), lo que supone un incremento del 5% respecto al período enero-noviembre de 2024. Además, aventaja a sus más directos competidores en España: Algeciras (4,40 millones) y Barcelona (3,44). El citado recinto andaluz mejora un 0,5%, mientras que el catalán pierde un 4,1% del tráfico de contenedores respecto a 2024.

La fuga de tráficos de buques a puertos extracomunitarios por el impacto de la fiscalidad medioambiental en la UE y, de otro lado, el desvío de buques por el cabo de Buena Esperanza en lugar del mar Rojo y Estrecho de Suez para sortear los ataques de los hutíes han provocado que el movimiento de contenedores de transbordo caiga un 5,6% en Valenciaport, hasta 2,37 millones.

Los puertos de interés general en España movieron 511.044.648 toneladas durante los once primeros meses del año, lo que supone un descenso del 0,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos provisionales. Estos datos confirman una lenta pero continua recuperación de los tráficos desde la caída sufrida hasta finales del verano, debido principalmente a la estabilidad de la mercancía convencional y de los graneles líquidos.

Tendencias

La mercancía general rompió la tendencia a la baja con un +0,3% y 257,4 millones de toneladas en estos once primeros meses del año, gracias al aumento del 3,9% de la convencional, con 81,9 millones de toneladas, y una menor caída de la contenerizada, que retrocedió un -1,3%, (175,5 millones de toneladas). Los TEU aumentaron un 3,1%, con 17,2 millones de unidades, empujados por el alza de los TEU import-export (+9%) y una caída más suave de los TEU en tránsito (-0,5%) respecto a meses anteriores. Los graneles líquidos continúan al alza por segundo mes consecutivo, con un aumento del 0,3% y 164,6 millones de toneladas, gracias a la recuperación de la gasolina, el gas natural y los productos químicos. Los graneles sólidos registraron un descenso del 3,5% y un total acumulado de 75,2 millones de toneladas.

Otros tráficos

El tráfico rodado creció un 2,9% con 69,1 millones de toneladas, respecto a los once primeros meses del año anterior. El número de buques mercantes por los puertos españoles retrocedió un 2,3%, con un total de 150.709 unidades, y el arqueo bruto aumentó un 0,8%. Por otro lado, el tráfico de pasajeros creció un 4,1% hasta noviembre respecto al mismo periodo de 2024, rozando los 40 millones de movimientos.

