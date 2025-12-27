Más de 270 pymes del metal de la provincia reciben subvenciones

Más de 270 empresas, pymes y micropymes vinculadas a sectores industriales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han aprovechado la oportunidad que suponen las subvenciones ofrecidas por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife durante los últimos cuatro años gracias a las gestiones realizadas desde el Servicio de Tramitación de Subvenciones de Femete. Desde su puesta en marcha en 2021, este departamento ha conseguido 2,7 millones de euros de las convocatorias públicas destinadas a impulsar la competitividad, la innovación y modernización de las empresas del sector, lo que ha permitido desarrollar proyectos por valor de 7,9 millones de euros en total.

Por primera vez

Un dato importante que destacar es que muchas de las empresas beneficiarias son pymes y micropymes que han accedido a una subvención por primera vez, gracias al apoyo técnico que han recibido de manera individualizada a través del servicio que ofrece Femete. En este camino, las empresas han contado también con la colaboración de la Red CIDE, el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de Femete, que las orienta sobre la mejor forma de aprovechar estas oportunidades a través de la organización de jornadas anuales de financiación y un asesoramiento individual sobre las líneas de financiación principales. Tras ese contacto inicial, reciben asesoramiento más detallado para el acceso a la financiación pública a través del equipo de la federación, específicamente canalizado por el Servicio de Tramitación de Subvenciones.

445 proyectos

En conjunto, en el periodo 2021 – 2025 se han tramitado 445 proyectos, apoyando a algo más de 270 empresas industriales para mejorar su rendimiento empresarial, la contratación de personal, la digitalización del sector y su apuesta por la transición ecológica. Entre esos proyectos tramitados, destacan las subvenciones para la inversión en equipamiento de las empresas industriales para la mejora de su competitividad: Modernización Industrial del Gobierno de Canarias y Reconversión del sector industrial del Cabildo de Tenerife, entre otras, que han permitido mejorar los procesos de las pymes a través de una inversión de casi 3,5 millones de euros en total, apoyada con 1,3 millones de euros en subvenciones.

Asimismo, son importantes las subvenciones dirigidas a la Transición Ecológica, entre las que destacan tanto las dirigidas al fomento de las energías renovables, como para la compra de vehículos eléctricos e híbridos y puntos de recarga. El total de proyectos que se han desarrollado ha sido de 3 millones de euros, para los que se ha conseguido una financiación de algo más de 800.000 euros.

También se ha apostado por apoyar la digitalización empresarial y la innovación, a través del asesoramiento y gestión de solicitudes para el Kit Digital y el desarrollo de proyectos de innovación (IPI y Canarias STARS), entre otras acciones. En ellas, se han conseguido más de 400.000 euros en subvenciones para desarrollar proyectos por valor de medio millón de euros.

“Herramienta clave”

Valorando estos datos, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, destaca que “confirman que las subvenciones públicas, bien orientadas y correctamente tramitadas, son una herramienta clave para fortalecer nuestro tejido industrial. Haber logrado 2,7 millones de euros en ayudas para más de 270 pymes y micropymes no solo supone un respaldo económico directo, sino que permite activar inversiones reales, mejorar la competitividad y consolidar empleo en sectores estratégicos para la economía insular”.

Jiménez Arranz subraya, asimismo, el valor añadido del acompañamiento técnico prestado desde la federación: “Muchas de estas empresas accedían por primera vez a una subvención, lo que demuestra que existe un potencial importante que, sin apoyo especializado, se pierde. Desde Femete, trabajamos para que ninguna pyme industrial renuncie a una ayuda por falta de información o por la complejidad administrativa, y los 445 proyectos tramitados entre 2021 y 2025 son la mejor prueba de la eficacia de este servicio y de su impacto directo en la modernización, digitalización y transición ecológica del sector”.