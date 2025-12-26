El Gobierno lanza un 'plan renove' de 292 millones de euros para cambiar los molinos más antiguos por otros nuevos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanza un 'plan renove' de 292 millones de euros para cambiar los viejos molinos de viento y las centrales hidroeléctricas más antiguas por instalaciones nuevas con el objetivo de "dotar de la mayor eficiencia energética y el menor impacto ambiental al parque eólico español y modernizar un número significativo de centrales hidroeléctricas".

La nueva línea de ayudas se enmarca dentro de los fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se ejecuta a través del Instituto para la Disversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). Y, a diferencia de una convocatoria anterior, dotada de 222,5 millones de euros, flexibiliza las condiciones de acceso a las ayudas al permitir el almacenamiento en los proyectos y elevar la potencia de las plantas hidroeléctricas susceptibles de recibir ayudas de 10 a 50 megavatios (MW).

Las solicitudes pueden presentarse entre el 15 de enero y el 24 de febrero y las iniciativas que resulten beneficiarias deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2030, con posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre de 2030. Se prevé que este nuevo plan permita repotenciar al menos 750 megavatios (MW) eólicos y modernizar unos 115 MW hidroeléctricos, además de sumar 130 MWh de capacidad de almacenamiento.

Parque más antiguo de Europa

España tiene el parque de aerogeneradores más antiguo de Europa, con alrededor de 15 años de media. Se estima que en esta década será necesario desmantelar entre 10 y 12 gigavatios (GW) de las actuales instalaciones eólicas para su repotenciación, que no es otra cosa que renovar las instalaciones con nuevas tecnologías.

Y eso es lo que pretende el nuevo 'plan renove' del Gobierno, cambiar los viejos molinos por otros nuevos para "reducir el impacto paisajístico y la superficie ocupada". Los aerogeneradores antiguos son más grandes y tienen menos potencia que los nuevos, por lo que ocupan más espacio y producen menos energía. Como ejemplo, en la convocatoria anterior cada nuevo aerogenerador instalado sustituye de media a siete máquinas antiguas.

"Los parques repotenciados consolidarán y generarán actividad económica en zonas rurales y podrán aumentar la generación eléctrica, con mejores prestaciones y capacidades en el apoyo del sistema eléctrico", afirma el departamento que lidera Sara Aagesen en el comunicado en el que anuncia las ayudas.

Instalaciones hidroeléctricas

Además de los molinos, el Gobierno también pretende cambiar las pequeñas instalaciones hidroeléctricas. Según sus cálculos, unos 1.600 MW de centrales minihidráulicas cumplirán en 2030 más de 25 años de funcionamiento, por lo que se puede registrar una merma de su potencia.

De esta forma, con el nuevo programa de ayudas, el Ejecutivo confía en que la modernización de equipos e infraestructuas y la incorporación de sistemas de automatización impulse su eficiencia energética y permita incorporar mejoras de carácter ambiental. Entre otras, abrir cauces para la migración de especies piscícolas, asegurar caudales ecológicos mínimos y el flujo de sedimentos, de integración territorial o protección y restauración de hábitats específicos.