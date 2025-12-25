El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 25 de diciembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde la gasolinera CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,985€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación PLENERGY de San Miguel de Abona, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,969€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,975€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Los Realejos, CALLE ANAGA, 1, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy jueves 25 de diciembre, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 0,985€ el litro. La otra opción está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, a 0,985€ el litro en la estación OCÉANO TACO.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Miguel de Abona, en la estación PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde el diésel está a 0,969€ el litro. La segunda mejor opción está en Los Realejos, a 0,975€ el litro en PETROPRIX en CALLE ANAGA, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,100€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,369€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,185€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy jueves 25 de diciembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,169€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,398€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,419€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,519€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,519€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 25 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,369€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3, donde sale a 1,374€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Alajeró, estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde se puede encontrar el gasoil a 1,374€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 25 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3 a la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA para llenar el tanque por 1,434€ el litro. Otra opción sería ir hasta Alajeró, a Carretera TF-713 km 38, donde la estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO ofrece la Gasolina 95 a 1,434€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,494€ el litro en Paseo Fred Olsen, 3. En Alajeró, Carretera TF-713 km 38, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,494€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,110€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 0,985€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,995€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 0,985€ el litro. La estación DISA OFRA de Carretera Cueesta - Taco km 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,074€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,110€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación DISA LOS MAJUELOS, en Avenida Los Majuelos, 26, con un precio de 1,154€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida Los Majuelos, 26, en la estación DISA LOS MAJUELOS que tiene la Gasolina 95 a 1,054€ el litro.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.