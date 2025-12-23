El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Los Realejos, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE ANAGA, 1, tiene el gasoil a 0,965€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Hoy, martes 23 de diciembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Los Realejos, en la estación de servicio PETROPRIX, CALLE ANAGA, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,974€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

La gasolina más barata de este martes en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,369€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,185€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy martes 23 de diciembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,169€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy martes 23 de diciembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,369€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,399€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,398€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,419€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,519€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,519€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,494€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,494€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy martes 23 de diciembre, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,434€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,434€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,374€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,374€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de Carretera TF-111 km 8, a 1,096€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PCAN a 1,096€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,182€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223 a 1,182€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este martes 23 de diciembre está en la estación de servicio OCÉANO a 1,093€ el litro de diésel en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,093€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

