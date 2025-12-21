"No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos"

COMUNIDAD VALENCIA

¿Cómo piensa afrontar la ejecución de los planes de cercanías y carreteras autonómicos?

El lunes vamos a abrir la C3, sabéis que en cercanías Valencia hemos tenido que afrontar una destrucción de la infraestructura muy importante como consecuencia de la Dana. Vamos a lanzar la duplicación desde Aldaya de la C3 y en paralelo estamos trabajando en el resto de líneas. Estamos tratando de ampliar la red y de mejorarla. Y luego tenemos el problema del material rodante como en el resto de sitios. El ecosistema valenciano no es distinto al resto en lo que se refiere a cercanías.

La ciudad de Alicante sigue a la espera de que el Ayuntamiento y el ministerio desbloqueen el Parque Central, con la construcción de unas 1.500 viviendas y de amplias zonas verdes. ¿Cuándo se presentará el proyecto, que se agendó en julio y que finalmente se aplazó?

Yo tengo una casa en Alicante y tengo una excelente relación con Luis Barcala (el alcalde de la ciudad, del PP). Yo paso mucho tiempo en Alicante, mi mujer es de allí y estoy al tanto de lo que pasa en Alicante en cada cosita. Me considero medio alicantino ya, leo la prensa alicantina... conozco todo. Nosotros teníamos una fecha de presentación que el Ayuntamiento canceló y estamos a la espera de que nos diga tal día. El ministerio no tiene ningún problema. Todo el mundo sabe en Alicante la excelente relación que hay entre el ministerio y el Ayuntamiento y por tanto nosotros aquí estamos a expensas de que el Ayuntamiento tome ya una decisión y nos convoque para la presentación, que espero que sea de inmediato.

Dentro de un año se cortará la circulación entre Castelló y Valdellós. ¿Han planificado las opciones alternativas ya?

Habrá un plan alternativo de transporte, como lo ha habido cuando hicimos el túnel de Rueda de Vara o como estamos haciendo en la R3 ahora. Es decir, habrá un plan de transporte alternativo que se dimensionará para que todo el mundo esté tranquilo. Y también tengo que decir que no queda más remedio que cortar, es decir, en este caso compatibilizar las obras y la prestación del servicio es imposible.

REGIÓN DE MURCIA

¿Cuál es la fecha para la conclusión del Arco Norte, que aún no ha empezado la obra? ¿El AVE a Cartagena estará en el 2030? ¿Hay propuestas de mejora para la conexión del AVE con Madrid y el corredor mediterráneo?

A ver, Cartagena, espero que en 2030 pueda estar. Sí. Estamos trabajando muy a fondo. Es verdad que en esa primera fase a 2027 Cartagena no está, pero estamos trabajando a fondo para que esté un poquito más adelante. Luego, el tema del Arco Norte, acabamos de licitar, creo, ¿qué más quieren? Me falta inaugurar el último tramo del Arco Noroeste, que está a punto. Ha ido a Consejo de Ministros la semana pasada, que es el siguiente paso. Es que hay que pensar que acabamos de terminar el Arco Noroeste y ya hemos licitado el Arco Norte. En Murcia estamos invirtiendo un dineral y creo que el público es consciente. Yo cuando voy allí, al presidente de Murcia solo le falta hacerme la ola. Estamos haciendo un trabajo muy potente en materia de infraestructuras. ¿Cuánto va a tardar? Yo en estos estadios de procedimiento no hago, no doy plazos, pero la obra va a empezar en el año 2026. Fue al Consejo Ministro el día 3 de diciembre. Ahora se va a licitar, se firmará el contrato, calculo que por mayo y empezaremos la obra ya antes del verano. Entonces trataremos de ir lo más rápido posible.

GALICIA

Bruselas ha declarado sin medias tintas, ilegal el peaje de la AP9. ¿Por qué no se rescata ya la concesión? ¿Hay una estrategia de demorar cualquier resolución en los juzgados?

A ver, primero hay un error de concepto y es considerar que la Comisión hace declaraciones de ilegalidad. No, eso lo hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por lo tanto, hasta que eso no se pronuncie, la Comisión ha expresado una opinión. Obviamente tiene un valor muy importante, pero no tiene valor jurídico. Será en todo caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien tendrá que pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la concesión. En segundo lugar, yo creo que todo el mundo tiene que tener claro en Galicia, si no lo tienen claro pues volveré a ahondar en el mensaje, que esa concesión se va a ir a los 78 años de duración como consecuencia de decisiones tomadas por el Partido Popular en exclusiva. Es que nosotros no hemos participado en nada que tenga que ver. Me sorprende. Voy a decirlo en castellano para que se entienda. Me sorprende el morro que le echa la Junta de Galicia y el PP en este tema. Cuando si esa concesión está en vigor es porque el señor Aznar en el año 2000, faltando 23 años para que esa concesión venciera, la amplió por otros 25 hasta 2048. Es que si hay alguien que no puede decir una palabra sobre este tema es el Partido Popular. Esto es así. Entonces a mí se me abren las carnes cuando me vienen al Senado o al Congreso con preguntas de este tipo, diciendo que tenéis que quitar el peaje. Pero si lo pusísteis vosotros. Y claro, ¿cuál es la situación en la que está el gobierno de España? La situación en la que está este gobierno es que hay una concesión en vigor y que hay por tanto unos intereses privados basados en unas decisiones administrativas. Para rescatar esa concesión habría que, primero, salvar dificultades jurídicas muy serias y segundo abonar indemnizaciones milmillonarias, de muchos miles de millones. Cuando es gratis todo el mundo se apunta a un bombardeo, pero la realidad es que rescatar esa concesión es un tema complejísimo desde el punto de vista jurídico y costosísimo desde el punto de vista económico. ¿Qué estamos haciendo entre tanto? Bonificar al usuario recurrente. Es que esa autopista tiene una bonificación que llega en algunos casos al 75% y más para los usuarios recurrentes. El usuario que tiene que coger, para ir a trabajar, esa vía tiene unas bonificaciones que ya nos han costado en torno a 400 millones de euros a todos. Estamos haciendo lo que podemos. No es un capricho. ¿Qué hacemos? ¿Y si libero la del Huerna (Asturias) y la de Galicia? Que entre las dos, la millonada que van a sumar, la milmillonada, que hacemos con la AP7 de Málaga? ¿También la libero y la rescato? Y entonces ¿a cuánto dinero nos vamos? No se puede trasladar al ciudadano que queremos tren de alta velocidad hasta el último rincón, por supuesto autovía, liberar los peajes, los mejores trenes y luego decirles que además os voy a bajar los impuestos. Que me digan cómo lo van a hacer. Nosotros con los recursos disponibles estamos exprimiendo el limón al máximo. Lo máximo que podemos hacer es lo que estamos haciendo que es bonificar. En el caso del peaje del Huerna también bonificamos al usuario recurrente en un porcentaje muy elevado y por tanto no es un impedimento para el día a día de los usuarios recurrentes que exista un peaje y es lo máximo que podemos hacer.

En el Madrid-Lisboa van a llegar a la frontera de Extremadura cuatro años antes que los portugueses y ya tienen los 200 kilómetros intermedios en marcha. ¿Por qué no hacen lo mismo para los 25 kilómetros gallegos?

¿Quién ha dicho que no vayamos a hacer lo mismo? Estamos ahora mismo con el estudio de viabilidad de la salida sur de Vigo y vamos a llegar antes que los portugueses también a la frontera. Y esto no lo digo en demérito de los portugueses, que les quiero y trabajamos con los gobiernos portugueses de maravilla. Pero hombre he visto un cuestionamiento también del Partido Popular de esos territorios de Castilla y León, de Andalucía o de Galicia en el sentido de que ¡van a llegar antes los portugueses que los españoles! Vamos a ver, de momento en Portugal kilómetros de alta velocidad, cero, en España, 4.090. Yo creo que, hombre, un poquito de crédito tenemos. Y segundo, nuestros proyectos están más maduros. Es que esta es la realidad. En este momento Portugal, y esto hay que ponerlo sobre la mesa, está fundamentalmente trabajando en la conexión Porto-Lisboa, que es la que a ellos más les interesa, lógicamente. ¿O alguien piensa que aquí en España nos habríamos planteado antes la conexión Barcelona-Figueras que la conexión Madrid-Barcelona, o que la Madrid-Sevilla? ¿O que nos vamos a plantear antes la Faro-Huelva que la Huelva-Sevilla?. Pues los portugueses están en la Porto-Lisboa, que es la que a ellos más les interesa. Y lógicamente la conexión con España les importa, pero lo primero es lo primero. Y lo primero es la Lisboa-Porto. Y ya está. Nosotros vamos a llegar a la frontera en los plazos que nos hemos comprometido. Que nadie tenga ninguna duda de que España va a tener los deberes hechos cuando le obliga la normativa europea, con sus conexiones. Igual digo en el caso francés. Nosotros llegaremos a la frontera francesa cuando la Unión Europea nos ha exigido en el mapa, infraestructura básica 2030, nosotros tendremos nuestra infraestructura construida y en servicio. Y veremos a ver qué pasa al otro lado. Por tanto pido que los que hacen este debate y se van con el Gobierno... Últimamente lo hacen menos. Pero esto de que te coja el presidente de la Xunta, y "exigimos y tal y cual"... Nosotros vamos a llegar, que nadie tenga ninguna duda.

COMUNIDAD DE MADRID

Inversiones en cercanías en Madrid. Tras el descarreglamiento del tren de cercanías en San Fernando de Henares, el gobierno de Ayuso viene insistiendo en la exigencia de más inversiones en seguridad y mantenimiento, y en que asuma su responsabilidad por los fallos del servicio, y que realice las inversiones comprometidas. La Comunidad de Madrid habla de obras e inversiones paralizadas o muy retrasadas.

La señora Ayuso no dice una verdad ni por casualidad. Nosotros estamos publicando nuestro índice de puntualidad y de incidencias desde hace unos meses en toda España. Tanto alta velocidad, Avant, como núcleos de cercanías. ¿Sabe cuánta ha sido la puntualidad del núcleo de cercanías Madrid del último mes? 94%. ¿Qué ha publicado ella? Hombre, esto de que tenemos obras paralizadas, que me diga cuáles. Nosotros tenemos paralizado en este momento el desdoblamiento de la C5 y la ampliación de capacidad de la C5. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que soterra la A5. Podríamos haber hecho la obra de la C5 a la vez que el Ayuntamiento de Madrid hace el soterramiento de la A5. ¿Y a qué hubiera conducido eso? Al colapso de Madrid. Al absoluto colapso de Madrid. Si hoy Madrid no está colapsado es gracias a Cercanías Madrid, que ha tomado la decisión de aplazar la obra de la C5 mientras esté la obra de soterramiento de la A5 en marcha. Esas son las obras aplazadas, no hay más. Y luego nuestra inversión en infraestructuras en Cercanías de Madrid está cumpliendo con las previsiones que estaban hechas y está mejorando enormemente la prestación del servicio. Pero el material rodante tiene que llegar. El descarrilamiento que mencionas es una rotura de eje de un tren que tiene 40 años. Es verdad que el eje se había sustituido hace un año y medio, por la razón que sea, estamos investigando, ese eje se rompió. Es decir, no es un problema de la infraestructura, no es un problema de que no se hagan las obras, no es un problema de que no se invierta en seguridad, el problema es que se rompe un eje de un tren que tiene 40 años. Y los trenes tienen que llegar y van a llegar a primeros de año. Estamos haciendo todo el trabajo del mundo. También digo que últimamente la Comunidad de Madrid habla menos de Cercanías Madrid, quizá porque el mejor metro del mundo no vive precisamente su mejor momento y quizá por eso han dejado de hablar tanto de Cercanías Madrid, porque hoy Cercanías Madrid, francamente, creo que proporciona un servicio bastante mejor. Pero en todo caso estamos mejorando. El Ministerio ha tomado el toro por los cuernos de la extensión de la red a Navalcarnero, a la que se comprometió la Comunidad de Madrid y cuyas obras dejó empantanadas a la mitad o menos de la mitad. El Ministerio va a asumir la construcción de esa línea y estamos planteando nuevas paradas y nuevas líneas y extensión de líneas en Madrid. No tiene la Comunidad de Madrid ningún motivo para quejarse. Por prescripción médica, ponga usted en cuestión cualquier cosa que diga la señora Isabel Díaz Ayuso.

ASTURIAS

¿La posición de no eliminar el peaje del Huerna es innegociable pese a la presión en Asturias?

Bueno, yo la doy por contestada.

Los trenes de cercanías anunciados tras el escándalo de las unidades que no pasaban por los túneles van con retraso. ¿Puede confirmar que en 2027 estarán en circulación?

Eso es lo que el fabricante nos traslada y es en lo que estamos trabajando. A lo largo de 2027 esos trenes tienen que incorporarse. También digo, mientras no lleguen, el servicio es gratuito. Lo digo para que se tenga en cuenta. El compromiso con el territorio era que fuera gratuito hasta que llegaran los nuevos trenes. De manera que, igual algunos, cuando lleguen los nuevos trenes no van a estar muy contentos.

ANDALUCÍA

La conexión entre Santa Justa y el aeropuerto es una infraestructura básica para Sevilla. El Ministerio se ha comprometido a tener el estudio realizado a principios de 2025 y aún no se ha dado a conocer. ¿Qué ocurre con este proyecto? ¿Se va a iniciar próximamente?

Estamos ya en los últimos compases previos a la toma de decisión en relación con él. Tenemos tres trazados ahora mismo. El estudio ha quedado reducido a tres trazados y estamos pensando en el mejor para que recoja la mayor cantidad de pasajeros posible. No sólo queremos una conexión con el aeropuerto, sino queremos que esa conexión sirva también como elemento de vertebración del propio territorio. Estamos dándole vueltas a esas tres opciones y pronto vamos a tomar una decisión.

Málaga tiene unos problemas de movilidad en su área metropolitana que frustran su desarrollo. Los accesos a la ciudad son ratoneras en las que diarios quedan atrapados miles de conductores. ¿Qué planteamiento se hace desde su ministerio para resolver este problema?

Ninguno milagroso. Málaga, como otras zonas de nuestro litoral, durante mucho tiempo se preocupó del desarrollo y no se preocupó de cómo lo tenía que articular para que hubiera un buen transporte. Hay unos problemas urbanísticos que ningún mago puede resolver. ¿Qué estamos haciendo? Dentro de lo posible estamos mejorando varias conexiones de la AP7 en el entorno de Málaga, con modificaciones de enlaces, de accesos, etcétera. Y en paralelo estamos trabajando en el gran proyecto ferroviario de Málaga, que es el tren de la costa. Tengo que decir que estamos trabajando en el estudio de viabilidad y tenemos muchas esperanzas. Desde luego no es una solución en el corto plazo, tampoco quiero engañar a nadie. No vamos a resolver los problemas de tráfico que tiene hoy Málaga, mañana con el tren de la costa. Pero sí es una solución ambiciosa que puede vertebrar muy bien el área metropolitana y costera de Málaga y que yo creo que es la solución en la que tenemos que poner las máximas energías. Hubo un tiempo que yo fui muy escéptico con la posibilidad de que ese tren se hiciera. Ese escepticismo lo sustituí por optimismo, porque técnicos de la casa me mostraron posibilidades de desarrollar ese tren y ahora es donde nos tenemos que volcar, en ese tren, en el tren de la costa. Estamos con el estudio de viabilidad, que espero que tengamos pronto, y en cuanto lo tengamos, si es positivo, como yo así espero, empezaremos a licitar ya estudios informativos para definir ya trazado y acelerar para ir hacia los proyectos.

CANARIAS

En lo relativo a la fiscalidad verde que propugna Bruselas, en qué medida es partidario o no, de que territorios o regiones tan singulares como Canarias, porque es región ultraperiférica, queden al margen de determinadas medidas. Por ejemplo, que no se penalice a las aerolíneas que operan entre esas islas, o entre las islas y la península, por no cumplir con una carga mínima de combustible sostenible.

¿En qué medida soy partidario? Totalmente partidario. De hecho, en parte nuestro trabajo en la Unión Europea es trasladar la singularidad que tiene nuestra insularidad a la hora de tomar determinadas decisiones, como por ejemplo los ETS marítimos, ETS aéreos, etc. Hemos conseguido de momento una moratoria y vamos a seguir trabajando en la línea de que se respete esa singularidad. Un ciudadano de la península o del continente europeo, la parte continental, tiene unas necesidades y unas fórmulas de movilidad, y un archipiélago tiene otras y, por tanto, no tiene ningún sentido no contemplarlas. También digo que en el horizonte, a largo plazo, todos tendremos que converger a un mismo sistema, pero también es evidente que en ese camino hay que tener en cuenta que hay territorios que no lo tienen tan fácil para descarbonizar su transporte.

EXTREMADURA

Hace unos días anunció el desbloqueo de la línea de AVE por Extremadura, aunque no se dieron detalles. ¿En qué consiste exactamente la solución adoptada para el AVE Madrid-Lisboa en el tramo más retrasado, que es el de Castilla-La Mancha, en particular el paso por Toledo?

Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el gobierno castellano-manchego, que se traduce en la aceptación de una solución intermedia a la que ellos proponían inicialmente, con la ubicación de una segunda estación. La estación actual se mantendrá para determinado tipo de servicios, pero no será una estación pasante, y la ubicación de una estación más próxima al casco y con el paso por encima del Tajo por una zona distinta. Eso va a requerir algunos estudios adicionales y, entre tanto, lo que vamos a hacer es enlazar la red convencional con la red de alta velocidad, con un pequeño bypass para dar comunicación prOvisional a Extremadura y que no tengan que esperar a la construcción de la estación y del paso definitivo por Toledo. Ese es, en esencia, el acuerdo que hemos alcanzado.

ARAGÓN

A propósito de su anuncio de la implantación del AVE a 350 kilómetros por hora, ha renacido el interés de Zaragoza y Aragón por construir una segunda estación del AVE en la ciudad, un proyecto que estuvo a punto de hacerse hace 20 años y que se frustró. ¿Contempla usted la posibilidad para Zaragoza y ayudaría a costear su construcción o asumiría el coste dado el potencial uso que tendría?

Primero tengo que decir honestamente que ignoro por completo la existencia de ese proyecto de hace 20 años, por lo tanto sería una osadía por mi parte pronunciarme sobre si es bueno, malo o regular. Sí que digo que, hombre, soluciones de hace 20 años para el futuro no sé si serán las mejores. En todo caso, yo quiero lanzar de nuevo un mensaje de tranquilidad a Zaragoza contra las manifestaciones que de manera irresponsable ha hecho su alcaldesa, poniendo en cuestión que el incremento de la velocidad de la vía vaya a conducir a menos paradas en Zaragoza. No. Habrá probablemente alguna más, porque el incremento de la velocidad nos da más capacidad y por tanto nos permite rotar más material. Habrá alguna parada más y además la distancia entre Madrid y Zaragoza en tiempo se va a acortar y además será la primera que se acorte, porque como la parte de vía que tiene más necesidad de cambio está precisamente entre Madrid y Calatayud, pues será la primera que tendrá la infraestructura preparada para ir a 350. Por lo tanto en Cataluña tienen que celebrarlo porque también se van a beneficiar, pero la beneficiaria directa e inmediata del cambio de velocidad va a ser Zaragoza.

¿En qué punto se encuentra la ejecución de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, qué fecha prevé de finalización y cómo valora el impacto que está teniendo en el transporte de mercancías tener cortada la línea actual Zaragoza-Madrid por el retraso de las obras?

Está en plena ejecución, como todo el mundo sabe, a todo el ritmo que se puede ir en una obra complejísima. Piensen que en ese tramo entre Algeciras y Zaragoza estamos haciendo una inversión global entre puerto, enlace, infraestructura, etcétera, de 1.300 millones de euros. Solo en la Madrid-Zaragoza hablamos de 500 millones. Es una inversión bestial, es una obra muy importante y es impepinable que tengamos que cortar el servicio en determinados momentos, porque si alguien me explica cómo puedo cambiar el gálibo de diez túneles, por ejemplo, que hay entre Madrid y Zaragoza, para dotarlos de conexión eléctrica, es decir, para poner una catenaria... Si alguien me dice cómo se puede hacer eso y seguir dando el servicio ferroviario, pues yo encantado. De momento no hay ningún ingeniero que me diga que eso se puede hacer. Entonces, ¿qué remedio tenemos? Pues cortar, para ampliar gálibo, y electrificar. ¿Plazos? No puedo comprometer en este momento. Si digo, por lo que me han comentado últimamente, que son plazos razonablemente cortos y lo que sí digo es que estamos trabajando al 100% en este momento.

CASTILLA Y LEÓN

¿Recuperará Renfe algunas de las frecuencias suprimidas en paradas intermedias de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, como Agudiña o Sanabria, o por contra valora reestructurar algún servicio diario para que sea directo entre Galicia y Madrid sin parada en Castilla y León?

El planteamiento que me hace el territorio es el de Puebla de Sanabria y estamos estudiando cómo podemos dar satisfacción a esa petición. Bien con un tren de Lugo y una combinación con Orense y darles una frecuencia más a primera hora o bien recolocando. Porque están muy obsesionados con la frecuencia de mañana. Pues estamos trabajando a ver cómo podemos devolvérsela. Si quiero poner las cosas en perspectiva, es decir, el municipio donde está ubicada la estación Otero de Sanabria tiene, no sé si, 400 habitantes. Sanabria tiene mil y pico y en fin, el área de influencia no es muy grande desde el punto de vista poblacional. Tenía ocho frecuencias diarias de alta velocidad y ahora tiene seis. Ponferrada no las tiene, por poner un ejemplo. Pongamos las cosas en su justo término. Puebla de Sanabria tiene seis frecuencias diarias de alta velocidad, tres en un sentido y tres en otro. Vamos a intentar a ver si somos capaces de dar satisfacción a esa demanda de la primera hora y que recuperen un poco lo que tenían, pero no tiene sentido de verdad la dimensión que ha cogido este tema, teniendo en cuenta el alcance que tiene. Y en segundo lugar, tengo que decir, para sorpresa probablemente de muchos, que con el cambio que se ha hecho, con la reestructuración que se ha hecho de horarios, ha crecido un 30% los usuarios de la estación de Puebla de Sanabria. A lo mejor ellos no tienen las claves, Renfe sí, Renfe tiene el Big Data, tiene los números y ha ajustado las frecuencias, suprimiendo una de las ocho, consiguiendo que incremente el número de pasajeros que suben y bajan en esa estación un 30%. Quizá porque el potencial de viajeros de esa zona no es el que creen quienes viven en ella, igual el potencial es otro, y parece que Renfe sabe cuál es ese potencial porque ha conseguido que se suba más gente y se baje más gente en esa estación.