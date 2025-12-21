El ‘Gordo’ más esmirriado: de comprar dos casas a apenas un piso

El Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad, uno de los más esperados del año, está más en forma que nunca. El encarecimiento de la vida, la crisis habitacional y el hecho de que el premio no haya variado en 14 años –desde 2011– dejan una Lotería cada vez más ‘delgada’, que de permitir la compra de dos casas y dejar varias decenas de miles de euros de ahorro, ahora apenas da la opción de comprar un inmueble en Canarias. De todos modos, son muchos los que mantienen la ilusión de compartir o comprar un número y esperan escuchar como cantan el suyo este lunes, que quizás para algunos sea menos lunes.

El primer premio de Navidad reparte 400.000 euros por décimo antes de impuestos. La cifra se fijó en 2011 y no ha sufrido cambios hasta la fecha. Desde ese momento, el precio de la vida se ha encarecido un 27,4% en el Archipiélago con cestas de la compra cada vez más caras, la subida del precio de los carburantes o un alza en el coste de la vivienda de un 28,1% en el conjunto nacional. Es decir, que lo que en noviembre de 2011 costaba en las Islas 100 euros ahora cuesta 128,1 euros. Además, a partir del año 2013 el Estado comenzó a recaudar un 20% de impuestos sobre el Gordo, por lo que a la persona afortunada –con una posibilidad de lograr el primer premio del 0,0001%, uno entre 100.000– le entran en la cuenta un total de 320.000 euros limpios.

De dos viviendas y un ahorro de 76.480 euros netos a apenas poder comprar una casa. Así ha variado el Gordo desde que se determinó que 400.000 euros iba a ser la cifra que cantara alguno de los niños del Colegio de San Ildefonso de Madrid. La emergencia habitacional –con precios históricos en la actualidad–, así como la inflación de los últimos años han desinflado el premio. Las viviendas del Archipiélago tienen una media de 80 metros cuadrados y el precio de venta, también por metro cuadrado, se situó en el mes de noviembre en 3.123 euros, según el portal inmobiliario Idealista. Por lo tanto, un hogar cuesta de media 249.840 euros, lo que equivale al 78% del premio y deja un resto de unos 78.160 euros. Todo ello, si resulta que la persona premiada no había decidido compartir el número, algo común entre compañeros de trabajo, familiares o amigos. Pues bastaría con que otra persona se sumara al cobro del Gordo para que ninguna de ellas se pudieran permitir la compra de un inmueble.

El Sorteo de la Lotería era mucho más alentador en un 2011 marcado por la crisis financiera. En ese momento la cuestión habitacional no era tan acuciante como la crisis económica que atravesaba el país y era más común escuchar la frase de: «Si me toca el Gordo, dejo de trabajar». Aún así, el final de la burbuja inmobiliaria también marcaba la actualidad del conjunto nacional y el primer premio resultaba una verdadera ganga que permitía la compra de hasta dos propiedades. El precio por metro cuadrado se recortaba casi a la mitad en las Islas: 1.572 euros –según Idealista–, por lo que la media de los inmuebles rondaba los 125.760 euros. Esta cuantía permitía comprar hasta dos viviendas o, incluso, elegir entre una catálogo más amplio de opciones y, además, dejaba una cantidad restante de nada más que 76.480 euros.

Ante el escenario actual de emergencia habitacional y según la encuesta realizada por iAhorro –sitio de comparación de precios de hipotecas–, el porcentaje de personas que destinarían el premio a la compra de un inmueble ha alcanzado su máximo histórico. El análisis recopila que el 38,9% de los votos señalan la compra de vivienda como principal destino del Gordo. Esto es que prácticamente cuatro de cada diez españoles destinarían un premio millonario a tratar de acceder a una casa, Mientras tanto, el 40,1% de los españoles que juega a la Lotería de Navidad utilizaría el premio para pagar deudas, una opción que se mantiene como la favorita desde 2017. En paralelo, la intención de ahorrar cae con fuerza respecto a años anteriores. En esta ocasión, solo un 15,1% usaría el premio para crear un colchón financiero, lejos de las cifras del 24–25% registradas en la pandemia. Los expertos lo atribuyen a la urgencia de cubrir necesidades inmediatas y al encarecimiento de bienes esenciales que obliga a priorizar la toma de decisiones de corto plazo.